Trofei PlayStation: cambia il sistema dei livelli, Sony conferma il supporto a PS5

Sony ha annunciato importanti modifiche al sistema dei Trofei, nato su PlayStation 3 e rimasto fino ad oggi invariato. Molto presto però la struttura legata ai Trofei cambierà, ecco tutti i dettagli e cosa possiamo aspettarci.

Livelli Trofei

Sony sta aumentando le fasce dei livelli Trofei passando dagli attuali 1-100 a 1-999, al termine del processo di aggiornamenti tutti i livelli Trofei verranno adeguati in automatico. Ad esempio, se il vostro livello Trofei attuale è 12, il nuovo livello si troverà poco sopra 200. Sony fa sapere che "il livello esatto dipenderà dal numero di trofei guadagnati e dalla loro classificazione. Non vi saranno modifiche ai Trofei già ottenuti o alle informazioni sui Trofei, come ad esempio i requisiti di sblocco."

Calcolo del livello

Il sistema di calcolo del livello dei Trofei è stato rivisto per risultare più gratificante, oltretutto i trofei Platino conteranno di più ai fini dell'avanzamento, risultando quindi ancora più utili e preziosi.

Nuove icone

Attualmente l’icona dei Trofei è rappresentata da una stella dorata, ma presto verranno aggiunte alcune varianti:

Bronzo: livelli da 1a 299

Argento: livelli da 300 a 599

Oro: livelli da 600 a 998

Platino: livello 999

Sony conferma inoltre che tutti i Trofei sbloccati fino ad oggi verranno mantenuti anche su PlayStation 5, dunque importando il vostro profilo troverete anche tutti i Trofei sbloccati regolarmente accreditati. Le novità al sistema dei Trofei verranno implementate già oggi in Nord America e arriveranno domani in Europa tramite aggiornamento lato server.