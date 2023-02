Tron Identity arriva in primavera: il mondo Disney torna su Nintendo Switch

Il primo annuncio di Tron: Identity, condiviso durante il Disney & Marvel Showcase 2022, potrebbe essere passato inosservato a molti videogiocatori. Ora, il titolo è tornato a mostrarsi nel corso del Nintendo Direct di febbraio.

Progetto che vede alle redini Mike Bithell (già creatore di John Wick: Hex, Volume e Thomas Was Alone), la visual novel interattiva si è mostrata in azione nel gameplay trailer che trovate in apertura a questa news. Avventura narrativa costellata di enigmi, Tron: Identity consentirà ai giocatori di esplorare una nuova realtà digitale.



Scelta dopo scelta, il protagonista plasmerà l'evolversi della storia, con conseguenze dirette che andranno a ripercuotersi sul mondo di gioco. Nell'immaginario della serie Tron (apparsa, tra le altre cose, anche nell'universo di Kingdom Hearts), la Rete affronta il peso di una nuova e misteriosa minaccia. Per sventarla, dovremo raccogliere indizi e prove, per poi prendere la decisione giusta, in grado di salvare il mondo di Tron: Identity.

In attesa della data di lancio precisa, il team di sviluppo ha già confermato che Tron: Identity arriverà in esclusiva temporale su Nintendo Switch nell'aprile 2023. Gli appassionati di mondi digitali e atmosfere sci-fi possono dare uno sguardo anche al reveal trailer di Decapolice, nuova IP di Level-5 annunciata al Nintendo Direct.