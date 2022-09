Tron Identity: Mike Bithell presenta la visual novel strategica, ecco il primo video

Nella cornice del Disney & Marvel Showcase 2022, Bithell Games ha presentato ufficialmente Tron Identity, la nuova visual novel strategica ambientata nella dimensione sci-fi di Tron.

Dopo essersi cimentato con la proprietà intellettuale di John Wick (qui trovate la nostra recensione di John Wick Hex), il team diretto da Mike Bithell, il creatore di Volume e Thomas Was Alone, conferma così di volersi cimentare con la storica IP di Tron per espanderla con una visual novel interattiva incentrata su Query, un programma investigativo incaricato di svelare un importante mistero della Griglia.

Bithell promette di confezionare un'esperienza piena di colpi di scena, con gli utenti chiamati a prendere delle decisioni dirimenti che influenzeranno attivamente la storia con tanti esiti, buoni e cattivi, per i singoli personaggi e il destino dell'intera Griglia. Nel corso dell'avventura avremo così modo di esplorare un server mai visto, con innumerevoli programmi originali che parteciperanno attivamente alla missione intrapresa da Query.

La commercializzazione di Tron Identity è prevista nel 2023 su Steam: in calce e in cima alla notizia trovate le prime immagini e il video di presentazione, dategli un'occhiata e fateci sapere con un commento che cosa ne pensate al riguardo.