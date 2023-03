TRON Identity: la visual novel strategica di Mike Bithell ha una data su PC e Switch

La visual novel strategica di Mike Bithell, TRON Identity, ha finalmente una data di lancio e ad annunciarla è lo stesso team indie al seguito del papà di Volume, Thomas Was Alone e John Wick Hex.

La nuova esperienza a tinte strategiche ambientata nell'universo virtuale di TRON è incentrata sulle gesta compiute da Query, un programma investigativo incaricato di svelare un importante mistero della Griglia.

Nel corso dell'avventura avremo modo di prendere delle decisioni che influenzeranno la storia, indirizzando al contempo il gameplay con la possibilità di esplorare un server mai visto della Griglia e interagire con numerosi programmi originali che parteciperanno attivamente alle indagini condotte da Query.

Starà quindi agli utenti plasmare questa 'nuova realtà' attraverso le proprie scelte, ma con la consapevolezza che ogni azione avrà dei riflessi sulla struttura della Griglia e, di conseguenza, sull'esistenza dei programmi senzienti che vi abitano. L'intenzione dichiarata di Bithell Games è perciò quella di estendere il perimetro narrativo dell'IP di TRON, dando modo ai fan vecchi e nuovi di immergersi ulteriormente in questo mondo digitale per carpirne i segreti più reconditi.

L'ultimo video confezionato dal team al seguito di Mike Bithell fissa al prossimo 11 aprile la data di lancio ufficiale di TRON Identity su PC (Steam) e in esclusiva console su Nintendo Switch.