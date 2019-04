Il Trono di Spade Stagione 8: Sony regala avatar e tema dinamico per PS4

Nella notte è andata in onda in tutto il mondo (Italia compresa) la prima puntata dell'ottava stagione de Il Trono di Spade, l'ultima prima della natura conclusione delle vicende narrate nella serie. Per festeggiare l'evento, Sony ha offerto interessanti regali...

Sony Interactive Entertainment, HBO e PlayStation Vue hanno deciso di regalare un tema dinamico PS4 di Game of Thrones e alcuni avatar PSN a tutti i giocatori che sbloccheranno questi contenuti semplicemente guardando tre video de Il Trono di Spade e rispondendo ad alcune semplici domande sui personaggi. Il rovescio della medaglia? La promozione è legata a PlayStation Vue e dunque valida solamente negli Stati Uniti.

In attesa di scoprire se il tema arriverà anche in Europa vi invitiamo a dare una occhiata al nostro video speciale che ripercorre la storia dei Videogiochi di Game of Thrones, franchise che non ha mai trovato troppa fortuna nel mondo videoludico, se escludiamo la buona accoglienza riservata a Il Trono di Spade di Telltale, progetto che in ogni caso non vedrà un sequel a causa del fallimento della compagnia.