Il Trono di Spade: tutti i videogiochi di Game of Thrones in un video

L'ottava stagione del Trono di Spade è ormai alle porte e segnerà l'epilogo di una serie che, in questi anni, ha saputo calamitare le attenzioni di milioni di appassionati assumendo sin dagli esordi la portata di un vero e proprio fenomeno mondiale.

In attesa di conoscere il destino di Jon Snow, Daenerys Targaryen e di tutti i sette regni, abbiamo pensato di viaggiare a ritroso nel tempo, per raccontarvi ogni singolo videogioco basato sulla mitologia di George R.R. Martin.

Torneremo quindi nel passato, al tempo degli antichi déi, per giungere fino alle produzioni più moderne. La lotta per la conquista del Trono di Spade inscenata dai protagonisti dell'ormai storica serie TV della HBO, d'altronde, ha generato tantissimi videogiochi.

Alcuni di questi progetti hanno ricevuto il plauso del pubblico e della critica, mentre altri si sono rivelati dei fallimenti: tra semplici tie-in e produzioni più complesse, il ventaglio di giochi ambientati nell'universo fantasy di Game of Thrones è particolarmente ampio e copre generi diversi per un pubblico estremamente eterogeneo.

Nel nostro Video Speciale, Gabriele Carollo e Luca De Pauli fanno perciò la spola tra il Westeros e l'Essos per ripercorrere a ritroso il lungo cammino che ha accompagnato in questi anni i cultori di videogiochi desiderosi di conciliare la loro passione per l'intrattenimento digitale con quella per la serie del Trono di Spade.