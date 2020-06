Trony offerte: volantino di giugno con sconti giochi PS4 e console Xbox One

Il gruppo Trony presenta il nuovo volantino Sconto IVA al Raddoppio valido fino al 18 giugno, con interessanti offerte anche per quanto riguarda la categoria videogiochi, PC gaming, console e accessori.

Da segnalare le sedie gaming Enjoy con prezzi a partire da 98.97 euro e Xbox One S All Digital Edition a 179 euro con tre giochi inclusi: Sea of Thieves, Forza Horizon 3 e Minecraft Xbox Edition con l'aggiunta di un mese di abbonamento a Xbox Game Pass e Xbox LIVE Gold.

Anche Trony partecipa ai Days of Play di PlayStation proponendo varie offerte tra cui Cuffie Gold Wireless a 69.95 euro, PlayStation VR Starter Pack (include il visore, PS Camera e una copia di PlayStation VR Worlds) a 199.95 euro, PS4 Slim 500 GB con un gioco a scelta tra Nioh 2, Death Stranding e Days Gone a 299 euro, PS4 PRO 1 TB con Nioh 2 a 399 euro e PlayStation VR Mega Pack V2 a 229 euro. E ancora, DualShock 4 con gioco a scelta (tra Marvel's Spider-Man, Detroit Become Human, Dreams, Until Dawn e FIFA 19) a 69.95 euro.

Sconti anche su giochi PS4 con tutti i titoli della collana PlayStation Hits proposti a 14.95 euro l'uno, giochi PlayStation VR a 19.95 euro e prodotti recenti a prezzi scontati, come Predator Hunting Grounds, Dreams e Death Stranding a 29.95 euro l'uno.