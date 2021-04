Trony Volantino Black Friday: nuove offerte su giochi PS4 e Nintendo Switch Lite

Trony ha anticipato di diversi mesi il Black Friday lanciando un nuovo volantino denominato Black Friday: Spring Edition, ricco di offerte sulla tecnologia. Non mancano, ovviamente, una serie di sconti su videogiochi e console: scopriamoli assieme!

Tanto per cominciare, segnaliamo che anche Trony ha aderito alle Offerte di Primavera PlayStation scontando un'ampia varietà di giochi per PS4: i titoli PlayStation Hits come Gran Turismo Sport, The Last of Us Remastered e Uncharted Nathan Drake Collection sono proposti a soli 9,95 euro, mentre Days Gone, Death Stranding e Marvel's Spider-Man possono essere acquistati a 19,95 euro. Il più recente del lotto, Ghost of Tsushima, è invece offerto a 39,95 euro.

In aggiunta, c'è anche un'offerta dedicata ai giocatori che vogliono entrare nel mondo Nintendo abbracciando la filosofia delle console portatili: Nintendo Switch Lite nelle colorazioni turchese e grigia può essere acquistata in bundle con Super Mario 3D World + Bowser's Fury al prezzo promozionale di 259,95 euro, con uno sconto del 13% sul prezzo pieno di 299,90 euro.

Potete consultare il volantino Black Friday: Spring Edition di Trony a questo indirizzo. La validità è fino al 5 maggio, ma le offerte sui giochi PS4 scadono prima, ossia il 28 aprile. Approfittatene il prima possibile se siete interessati.