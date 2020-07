Trony Volantino: PS4 e preordine di Ghost of Tsushima in sconto

Come mole altre catene di rilievo nazionale, anche Trony ha rinnovato le proprie offerte lanciando il nuovo volantino di luglio. I saldi dedicati ai videogiocatori non sono particolarmente numerosi, ma ciò non significa che non siano interessati.

Trony, tanto per cominciare, offre PlayStation 4 da 500 GB in offerta a 269 euro, anziché 299 euro. In aggiunta, è anche possibile preordinare Ghost of Tsushima a 59,99 euro, invece di 74,99 euro. La nuova esclusiva per PS4 sviluppata da Sucker Punch, ricordiamo, verrà lanciata il prossimo 17 luglio in tutto il mondo. Il volantino mette in evidenza anche Marvel's Iron Man VR, fresco di pubblicazione in esclusiva PlayStation VR, ma non presenta sconti ed è quindi proposto a prezzo pieno (41,99 euro).

Per maggiori informazioni sulle offerte, anche quelle non legate ai videogiochi, potete recarvi in uno dei punti vendita oppure consultare il volantino di Trony, che offre anche il 3x2. La promozione proseguirà fino al 31 luglio.