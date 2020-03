Trony Volantino Sottocosto e Sconti: offerte PS4, Xbox One X, Resident Evil 3

La catena Trony ha lanciato il volantino Sottocosto e Sconti, con tante nuove offerte valide online e nei negozi fino al 6 marzo compreso. Tra i tanti prodotti in promozione (scontati fino al 50%) troviamo anche PC Gaming, console, accessori e giochi.

Oltre a sconti su PC Desktop e Notebook Gaming delle migliori marche (Lenovo, HP Omen, Asus, Acer) segnaliamo gli sconti su console e videogiochi: Xbox One X 1TB (varie configurazioni disponibili) viene venduta a 279,95 euro (sconto del 44% sul prezzo di listino), PS4 Slim 500 GB ha un prezzo di 239,95 euro mentre tutti i controller DualShock 4 sono venduti a 49,95 euro.

Inoltre è presente una speciale offerta che permette di prenotare Resident Evil 3 Remake per PS4 o Xbox One a 59,95 euro anzichè 69,95 euro con un risparmio pari al 14% sul prezzo al day one. Come sempre vi consigliamo di recarvi nel punto vendita a voi più vicino per verificare personalmente la presenza di altre eventuali promozioni non citate nei volantini e sul sito web, gestite magari a livello locale dai singoli rivenditori.

