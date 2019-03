Tropico 6: annunciata l'edizione speciale El Prez Edition

Kalypso Media ha annunciato l'edizione speciale fisica El Prez Edition di Tropico 6 che verrà lanciato il 29 marzo per le piattaforme PC, Mac e Linux. Tropico 6 è il nuovo episodio della saga omonima che vedrà il ritorno del leader del popolo (e spericolato despota) El Presidente e del suo fedele consigliere: Penultimo.

L’edizione fisica PC El Prez Edition di Tropico 6 è prenotabile ora e include un grandissimo quantitativo di contenuti speciali a tema estivo: quattro cartoline dedicate alle spiagge di Tropico, due completi da turista, un esclusivo progetto per realizzare Il Laghetto dei Fenicotteri nel palazzo presidenziale, la colonna sonora del gioco a base di melodie caraibiche e un calendario digitale che segna i giorni che mancano fino alle prossime elezioni, tutto ciò di cui un vero dittatore necessità per celebrare la sua grandiosità.

Tropico 6 verrà lanciato per le piattaforme Windows PC, Mac e Linux il 29 marzo 2019, le versioni console per PlayStation 4 e Xbox One verranno pubblicate questa estate.