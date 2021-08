Tropico 6: avvistate le versioni PS5 e Xbox Series X|S, presto l'annuncio ufficiale?

Avvistate dalla redazione di Gematsu, le versioni next-gen di Tropico 6 sono state registrate nel database del rivenditore Gamefly. Sebbene non si sia ancora espresso pubblicamente, sembra insomma che il publisher Kalypso Media si stia preparando a fare un nuovo annuncio legato al gestionale sviluppato dai ragazzi di Limbic Entertainment.

Tropico 6 sembra essere dunque in arrivo su PlayStation 5 e Xbox Series X|S in versione nativa, ed è lecito aspettarsi delle aggiunte che andranno a migliorare l'esperienza di gioco sulle piattaforme di nuova generazione. Tuttavia, la scheda di Gamefly è piuttosto scarna di dettagli ed è al momento impossibile intuire quali potrebbero essere i cambiamenti in arrivo. Il rivenditore riporta una data di lancio di queste due nuove edizioni fissata al 31 dicembre 2021, chiaramente un placeholder in attesa che Kalypso Media e Limbic facciano il loro annuncio ufficiale.

Inizialmente pubblicato su PC a marzo del 2019, Tropico 6 è in seguito sbarcato anche su console PlayStation 4 e Xbox One, e a novembre dello scorso anno è anche giunto su Nintendo Switch. Come da tradizione della serie, anche in Tropico 6 il giocatore veste i panni di un leader carismatico a cui sarà affidato il compito di guidare il destino del proprio Paese con lungimiranza e ingegno. Da temibile dittatore o statista pacifista, avete la possibilità di plasmare il destino della vostra nazione attraverso quattro epoche distinte.

In attesa di eventuali aggiornamenti da parte di Kalypso Media, vi rimandiamo alla nostra Recensione di Tropico 6 per tutti gli appprofondimenti del caso.