Tropico 6: il gestionale cittadino ha finalmente una data di uscita su PS4 e Xbox One

Attraverso un messaggio pubblicato sulle pagine del loro blog ufficiale, i vertici di Kalypso Media annunciano la data di uscita definitiva della versione console di Tropico 6 destinata ai fan di gestionali cittadini su PS4 e Xbox One.

Secondo quanto riferitoci dai rappresentanti del publisher tedesco, la versione finale di Tropico 6 arriverà su PlayStation 4 e Xbox One il prossimo 27 settembre e comprenderà tutti i contenuti già disponibili nell'edizione PC, seppur con le dovute modifiche correlate all'interfaccia e ai controlli senza mouse e tastiera.

Gli appassionati di gestionali cittadini su Xbox One possono però anticipare tale data acquistando la versione in Game Preview disponibile sullo store della console Microsoft da inizio giugno: l'edizione in "accesso anticipato" di Tropico 6 include le missioni della campagna principale, le sfide legate al modulo sandbox e, grazie all'ultimo aggiornamento, il generatore automatico di mappe.

La versione in Game Preview di Tropico 6 non comprende però tutti quei contenuti che saranno disponibili nell'edizione finale che sarà lanciata nella seconda metà di settembre, su tutte la modalità multiplayer che permette a due giocatori di collaborare (o di fronteggiarsi) per costruire la propria repubblica delle banane sulle fondamenta della corruzione e degli accordi sottobanco con superpotenze straniere. Nell'attesa di instaurare la nostra dittatura digitale tra gli abitanti dell'arcipelago tropicano, vi lasciamo in compagnia della nostra recensione di Tropico 6 curata da Daniele D'Orefice.