Tropico 6: il gestionale cittadino di Limbic si mostra in nuove immagini

Nel corso di una prova concessa ai colleghi di PCGamer, gli autori tedeschi di Limbic Entertainment hanno aperto una nuova finestra sull'universo gestionale di Tropico 6 con una serie inedita di scatti di gioco a testimonianza della bontà del comparto grafico del titolo.

Diversamente dai precedenti episodi dell'epopea tropicana di El Presidente e del suo inseparabile consiglio dei ministri guidato da Penultimo, l'ultimo atto del city builder di Kalypso Media non utilizzerà l'ormai datato motore proprietario di Haemimont Games ma, al contrario, girerà sul ben più recente Unreal Engine 4.

Tra le innovazioni che il passaggio al nuovo engine garantirà agli sviluppatori teutonici citiamo il sensibile ampliamento della mappa di gioco e la possibilità di gestire contemporaneamente delle metropoli collocate su più isole del medesimo arcipelago digitale. Anche l'interfaccia subirà un profondo restyling per consentire agli emuli di El Presidente di agire su ogni aspetto della vita virtuale dei suoi sudditi, dalla pianificazione urbana alla scelta delle attività non propriamente lecite da compiere contro le nazioni nemiche.

Prima di lasciarvi alle nuove immagini di gioco che vi attendono in calce alla notizia, vi ricordiamo che Tropico 6 sarà disponibile in un periodo non meglio precisato del 2019, dapprima nella sola versione PC e successivamente nella doppia versione console destinata ai cultori di gestionali su PlayStation 4 e Xbox One.