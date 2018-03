Tropico 6: Kalypso Media ha pubblicato un nuovo video gameplay

Nelle scorse oreha pubblicato un nuovo video gameplay di Tropico 6 , il nuovo capitolo della celebre serie gestionale.

Il filmato è lungo circa un minuto e mezzo, e fornisce una rapida panoramica delle ambientazioni, delle nuove opzioni per trasporti ed infrastrutture e tanto altro ancora. In Tropico 6 giocatori potranno vestire nuovamente i panni di El Presidente, e scegliere di diventare temibili dittatori o statisti pacifisti della nazione insulare di Tropico.

Per la prima volta nella serie sarà possibile giocare su grandi arcipelaghi, gestendo più isole contemporaneamente e affrontando nuove sfide. Verranno offerte possibilità completamente nuove a livello di mezzi di trasporto e infrastrutture. Sarà possibile costruire ponti, scavare tunnel e mettere a disposizione dei propri cittadini e dei turisti mezzi come taxi, autobus e funivie. Torneranno, inoltre, i comizi elettorali.

Potete ammirare il filmato in apertura di notizia. Vi ricordiamo che Tropico 6 verrà pubblicato su PlayStation 4, Xbox One e PC in una data non ancora precisata di quest'anno.