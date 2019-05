Tropico 6 e Mutant Year Zero: Road to Eden tra i 6 nuovi titoli EA Origin Access

A distanza di un paio di settimane dall'arrivo di numerosi titoli di Star Wars, il catalogo di Origin Access si è ampliato ulteriormente grazie a 6 nuovi giochi.

Ecco di seguito l'elenco completo dei titoli aggiunti al catalogo:

EA Origin Access:

Into the Breach

FTL: Faster than Light

Shift Quantum

Detention

EA Origin Access Premium:

Tropico 6

Mutant Year Zero: Road to Eden

Come potete vedere, si tratta di una lista molto diversa rispetto a quella del leak degli scorsi giorni, che voleva l'arrivo di Battlefield V e A Way Out tra i nuovi giochi del servizio targato Electronic Arts. Vi ricordiamo inoltre che il prezzo dell'abbonamento mensile al servizio è di 3,99 euro per la versione standard e 9,99 euro per quella Premium, che vi darà accesso ad una libreria di titoli più corposa, a contenuti extra e a versioni di prova dei vari titoli in arrivo.

Stando alle ultime dichiarazioni, il numero di abbonati ad Origin Access sta crescendo sempre di più e ha ormai superato il traguardo dei 3 milioni e mezzo di abbonati ogni mese. Nel caso foste interessati, nel corso del mese di luglio EA Access arriverà su PlayStation 4 e nel catalogo troverete anche una versione di prova di FIFA 20.