Tropico 6 è stato ricostruito da zero, affermano gli sviluppatori

Il level designer di Tropico 6 Mark Mussler è intervenuto sulle pagine di PCGamesN per svelare degli interessanti retroscena sul faticoso processo di sviluppo portato avanti dagli autori tedeschi di Limbic Entertainment per dare forma al nuovo capitolo dell'ispirata serie di city builder firmata Kalypso Media.

Stando alle parole pronunciate da Mussler, il passaggio di consegne avvenuto con il team bulgaro di Haemimont Games non è stato dei più semplici e ha richiesto la completa riscrittura del codice di gioco originario, e questo perchè "per quanto riguarda il comparto grafico, c'è davvero una grande differenza (rispetto al passato, ndr) nel passaggio all'Unreal Engine 4".

"Il gioco è stato ricostruito da zero", ribadisce il lead designer di Tropico 6 che conclude il suo intervento promettendo un'esperienza di gioco originale sotto ogni punto di vista: "Non è stato riutilizzato nulla in termini di codice o di contenuto, tutto è stato fatto da zero".

Con gli ultimi capitoli della serie, d'altronde, si è assistito a una progressiva diluizione di contenuti inediti in conseguenza dell'utilizzo, da parte degli autori di Haemimont Games, del medesimo motore grafico proprietario per creare il terzo, quarto e quinto atto dell'epopea di El Presidente.

A questo punto non ci resta che attendere la conclusione del processo di sviluppo di Tropico 6 e l'annuncio, da parte di Kalypso Media, della data di lancio definitiva dell'ultima fatica gestionale del team Limbic, prevista in via indicativa per metà 2019 su PC e successivamente su PlayStation 4 e Xbox One.