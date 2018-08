Tropico 6: l'uscita slitta al 2019, pubblicato il nuovo trailer della GamesCom

Il publisher Kalypso Media e lo sviluppatore Limbic Entertainment hanno pubblicato un nuovo trailer di Tropico 6 in vista della GamesCom 2018. Con l'occasione sono state annunciate due nuove finestre di lancio per le versioni PC, PS4 e Xbox One del titolo.

Originariamente previsto entro la fine dell'anno su tutte le piattaforme, Tropico 6 è adesso prevista in uscita su PC a inizio 2019 e su PlayStation 4 e Xbox One entro l'estate del prossimo anno. L'annuncio del rinvio è stato accompagnato da un nuovo trailer pubblicato in vista della GamesCom 2018 di Colonia.

Di seguito elenchiamo le caratteristiche principali di Tropico 6 disponibili sul sito ufficiale del gioco:

Per la prima volta nella serie, giocherai su grandi arcipelaghi. Gestirai più isole contemporaneamente e affronterai varie nuove sfide.

Invia i tuoi agenti all'assalto di terre straniere per saccheggiare le meraviglie del mondo e i monumenti da aggiungere alla tua collezione.

Costruisci ponti, scava tunnel e offri ai tuoi cittadini e ai turisti mezzi come taxi, autobus e funivie. Tropico 6 offre possibilità completamente nuove a livello di mezzi di trasporto e infrastrutture.

Personalizza l'aspetto del tuo palazzo come meglio preferisci e scegli tra i diversi elementi extra a disposizione.

Tropico 6 presenta un sistema di ricerca aggiornato incentrato sugli aspetti politici dell'essere il più grande dittatore del mondo.

I comizi elettorali sono tornati! Rivolgiti alla gente e falle promesse che non potrai mantenere.

Per saperne di più su Tropico 6, a questo punto, non rimane che attendere nuovi dettagli da Kalypso Media e Limbic Entertainment durante la GamesCom 2018 di Colonia.