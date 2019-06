Tropico 6: ecco il video di lancio della versione Xbox One in Game Preview

Dopo averci fatto abbracciare l'oscurità con lo strategico Immortal Realms: Vampire Wars, Kalypso Media ci invita a prendere la tintarella sulle spiagge di Tropico 6 annunciando che la versione in Game Preview del gestionale di Limbic Entertainment è finalmente disponibile sullo store digitale di Xbox One.

La versione in Game Preview di Tropico 6 include tutte le missioni e i contenuti della campagna singleplayer, compreso il modulo sandbox per affrontare le sfide desiderate senza dover necessariamente seguire gli obiettivi dell'avventura maggiore.

Come illustrato nel video di presentazione che possiamo ammirare in cima all'articolo, sotto il profilo strettamente contenutistico la fase in accesso anticipato di Tropico 6 su Xbox One è sprovvista delle modalità multiplayer, del motore a generazione procedurale delle mappe custom e di tante altre migliorie che hanno interessato la versione PC del titolo sin dalla sua uscita, avvenuta lo scorso 29 marzo.

La versione 1.0 di Tropico 6 su Xbox One è prevista al lancio entro e non oltre la fine di quest'anno, anche se non sappiamo se il programma di sviluppo pianificato dagli autori tedeschi di Limbic prevede o meno la pubblicazione di update incrementali con cui aggiungere di volta in volta le funzionalità assenti nella versione in Game Preview. Nel frattempo, vi lasciamo alla nostra recensione di Tropico 6 su PC a firma di Daniele D'Orefice.