Troppe nomination per Death Stranding ai TGA 2019? Geoff Keighley risponde alle accuse

Il presentatore e organizzatore dei Game Awards 2019, Geoff Keighley, interviene sulle pagine di Kotaku per rispondere ancora una volta alle accuse mossegli da una parte della community per le "troppe nomination" ottenute da Death Stranding nella prossima edizione dei TGA di Los Angeles.

"Rispetto ogni opinione", spiega la personalità videoludica condividendo il proprio punto di vista costruttivo sulle polemiche scatenate dalla sua partecipazione al progetto di Death Stranding e sulla pioggia di nomination ai TGA 2019 che ha coinvolto il kolossal sci-fi di Kojima, aggiungendo subito dopo che "è questo il motivo per cui abbiamo le FAQ proprio nella parte superiore del sito web dei Game Awards con cui si chiarisce il processo decisionale delle nomination. Ed è anche il motivo per cui non ho alcun tipo di intervento sulle nomination e non voto sui vincitori delle diverse categorie".

Quanto al suo rapporto di amicizia con Hideo Kojima e ai suoi legami con gli altri attori dell'industria dell'intrattenimento digitale, Keighley ci tiene a sottolineare che "nel mio ruolo di produttore di spettacoli, lavoro sempre a stretto contatto con gli editori e gli sviluppatori di videogiochi e lo faccio su diversi livelli, quindi lascio ogni giudizio sui voti e sulle nomination dei Game Awards ai media che forniscono un'ampia valutazione critica sui titoli in esame".

Nei giorni scorsi, Geoff Keighley ha già risposto alle critiche e provato a chiarire la questione del suo mancato coinvolgimento nel processo decisionale che ha portato alla lista delle nomination dei The Game Awards 2019 che si terranno alle ore 02:30 italiane di giovedì 12 dicembre.