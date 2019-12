Troppi tweet sospetti di Insomniac su Resistance: cosa bolle in pentola?

Nonostante fosse uno dei titoli più popolari dell'epoca PS3, soprattutto per quanto riguarda gli esordi della console Sony, la serie di Resistance non è mai sbarcata su PlayStation 4, principalmente per via dei cattivi risultati del terzo capitolo, per cui Insomniac ha preferito non rischiare di portare il gioco nella next-gen.

C'è chi però ancora lo ricorda con gioia, e potrebbero esserci buone notizie in tal senso, perlomeno stando ai canali social della stessa Insomniac. Lo studio sta infatti postando un numero sospetto di immagini relative proprio ai giochi della serie, tra il packshot di Fall of Man e vari screenshot presi dai vari titoli, che stanno facendo sperare i fan in una remastered dei tre Resistance o addirittura in un nuovo capitolo, magari su PS5.

Per la verità, Insomniac spesso celebra i suoi giochi sui canali social, come è capitato spesso anche con Ratchet & Clank, ad esempio, ma per quanto riguarda Resistance si è effettivamente verificato un aumento sospetto dei post a riguardo, che ha dato adito alle prime speculazioni.

Per il momento però ci tocca aspettare eventuali teaser un po' più espliciti da parte dello studio. Nel frattempo diteci, che ne pensate? Vi farebbe piacere un ritorno di Resistance? Con l'arrivo di PS5 sempre più vicino ci sarà ancora una chance per la serie?