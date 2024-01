Ci sono troppi videogiochi sul mercato? L'Head of Publishing di Nacon lancia l'allarme

E se i problemi dell'industria videoludica, come la crisi del modello dei giochi tripla A, vadano ricondotti anche alla presenza di troppi titoli sul mercato? È questa la riflessione che Benoit Clerc di Nacon affida a GIbiz per lanciare l'allarme sulla tenuta del settore.

L'Head of Publihing dell'editore transalpino che, di recente, ha festeggiato il successo delle vendite di RoboCop Rogue City ritiene infatti che ci siano "troppi giochi attualmente sul mercato. La situazione odierna non è che il risultato degli investimenti che hanno interessato il settore dopo il COVID, quando il mercato videoludico stava esplodendo e ogni gioco faceva guadagnare un sacco di soldi".

Per l'Head of Publishing di Nacon, quindi, il 'sovraffollamento' del mercato a cui assistiamo in questa fase non è che il riflesso di quegli investimenti: "Sono trascorsi due o tre anni, quindi i videogiochi che vediamo approdare adesso sul mercato sono stati finanziati in quel periodo, e ce ne sono semplicemente troppi. Gli utenti non possono giocarli tutti".

L'esponente di Nacon sottolinea inoltre come il gran numero di titoli che viene riversato sul mercato determina tutta una serie di problemi, come lo spreco di risorse per la promozione di videogiochi in ragione della scarsa visibilità garantita, appunto, dall'eccessiva concorrenza, basti citare in tal senso l'incredibile (e per certi versi persino inquietante) dato dei 14.000 videogiochi pubblicati su Steam nel solo 2023. E voi, cosa ne pensate al riguardo? Fatecelo sapere con un commento.