Dove si trova Los Santos di GTA 5? A quale città è ispirata?

Sullo sfondo dei rumor sulla storia ormai completa di GTA 6 con Rockstar pronta al doppiaggio, ripercorriamo l'odissea di Michael, Trevor e Franklin per scoprire dove si trova realmente Los Santos, la città che fa da sfondo alla Campagna di GTA 5 e alle peripezie compiute in multiplayer dai patiti di GTA Online.

La tentacolare metropoli esplorata dai milioni di appassionati di Grand Theft Auto V e GTA Online da quasi dieci anni (esatto, è trascorso un decennio dall'uscita del kolossal sandbox di Rockstar!) può essere definita come il 'vero protagonista' di GTA 5, in virtù del realismo che permea ogni aspetto dell'opera e, ovviamente, delle infinite emozioni restituite ai fan.

Come ben sapranno tutti gli emuli di Michael, Trevor e Franklin, la straordinaria autenticità restituita da Los Santos, con le sue lingue d'asfalto che corrono tra le colline di Richman per poi scivolare lungo la costa e diramarsi all'esterno per abbracciare l'intero territorio di San Andreas, non è che la rappresentazione fittizia di un luogo reale e ben riconoscibile.

Per erigere l'enorme impalcatura ludica, narrativa e contenutistica di GTA 5, i ragazzi della Grande R hanno guardato in direzione della California per fare di Los Santos una seconda Los Angeles. La visione stereotipata e, per certi versi, persino caricaturale delle contraddizioni della Città degli Angeli si riflette in maniera speculare sul lavoro che Rockstar ha condotto per plasmare e caratterizzare Los Santos.

Sempre in funzione dell'esperienza di gioco e dell'immersività, alle innegabili analogie tra Los Angeles e Los Santos s'accompagnano le 'corrispondenze geografiche' tra la California e San Andreas. L'enorme isola fittizia da esplorare in Grand Theft Auto V, per questioni puramente ludiche, prende spunto dai luoghi più iconici e dalle ambientazioni naturali più caratteristiche dello Stato più popoloso (e se vogliamo anche famoso) degli USA per sintetizzarle in una mappa open world che, oramai, è scolpita nella mente di milioni di giocatori.

Nel caso ve lo foste perso, qui trovate un approfondimento su GTA 4 vs GTA 5, qual è il gioco più bello della serie Rockstar Games?