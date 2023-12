Dove si trova la Vice City di GTA 6? Lo svela Rockstar Games

Dopo una lunga attesa Rockstar Games ha finalmente mostrato al pubblico il primo trailer di Grand Theft Auto 6, capace di superare in pochissimo tempo le 100 milioni di visualizzazioni. Il filmato ha confermato ufficialmente che il nuovo gioco della serie sarà ambientato a Vice City. Ma non si tratta dell'unica location.

Rockstar Games ha infatti confermato che la Vice City di Grand Theft Auto VI, basata su Miami proprio come in Grand Theft Auto Vice City del 2002, è situata nello stato di Leonida, ispirato alla reale Florida statunitense . La sgargiante Vice City è dunque la città principale di Leonida, ma Rockstar assicura che le vicende del nuovo episodio della serie non saranno limitate soltanto all'interno della soleggiata metropoli piena di vita e di luci al neon: in GTA VI sarà infatti possibile esplorare anche ulteriori location di Leonida, sebbene per il momento non è chiaro quanto sarà effettivamente grande la mappa del gioco e, soprattutto, che tipo di scenari e cittadine aggiuntive sarà possibile esplorare nel corso dell'avventura.

In ogni caso Vice City e lo stato di Leonida puntano a rivelarsi lo scenario più ricco ed ambizioso mai offerto da un Grand Theft Auto, con tantissime sorprese che attendono soltanto di essere scoperte dai fan a partire dal 2025 su PlayStation 5 e Xbox Series X/S. E come confermato dai fatti di cronaca reale citati dal trailer di GTA 6, la cura nei dettagli appare maniacale già da ora.