Dove trovare e come sbloccare tutti i personaggi di Indivisible

Il roster di Indivisbile, il nuovo action RPG realizzato dagli autori di Skullgirls, è composto da vari personaggi caratterizzati da diversi stili di combattimento. In questa mini-guida vi spieghiamo come sbloccarli tutti.

Alcuni personaggi si aggiungeranno al roster in modo automatico, mentre altri richiederanno di portare a termine determinati obiettivi o incarichi. Di seguito elenchiamo tutti i personaggi di Indivisible, spiegandovi come e dove sbloccarli.

Dhar

Questo è uno dei primi personaggi che otterrete all'inizio il gioco, in modo automatico nel corso dell'avventura. Dhar si distingue per la capacità di potenziare i suoi stessi attacchi.

Razmi

Anche Razmi viene sbloccato automaticamente nel corso della storia storia. Questo personaggio ha l'abilità di guarire l'intera squadra, e dispone di un attacco in grado di rallentare i nemici.

Kushi

Per sbloccare questo personaggio dovrete sconfiggere il boss che risiede a Fort Vimana. Una volta che lo avrete battuto, Kushi si aggiungerà al roster.

Ginseng e Honey

In questo caso dovrete completare un incarico per un botanico che incontrerete nel gioco. Questo NPC vi chiederà di raccogliere tre Gigli della Resurrezione. Dopo averli raccolti, non vi resta che riportarli indietro al botanico e restituirglieli.

Tungar

Tungar si trova a Fort Vimana, dove è rinchiuso come prigioniero nella Fortezza. Per sbloccarlo dovrete liberarlo dalla prigione. Potete farlo individuando un dispositivo in grado di aprire tutte le porte della Fortezza. Fatelo e Tungar si unirà alla vostra squadra.

Zebei

Zebei è un altro personaggio che può essere trovato prigioniero a Fort Vimana. Liberatelo e si unirà anche alla vostra squadra.

Qadira

Questo personaggio può essere trovato dopo aver ottenuto l'accesso al Tempio. Per sbloccarlo vi basta raggiungere l'edificio.

Thorani

Per sbloccare Thorani dovete completare l'area del Monte Sumeru. Dopo averlo fatto, questo personaggio si unirà automaticamente alla vostra squadra.

Tharwa

Una volta raggiunto Port Maerifa, questo personaggio si unirà automaticamente alla vostra squadra.

George

Per avere George dalla vostra parte, dovrete completare un'attività a Port Maerifa. Sul luogo ci saranno barricate da distruggere e sgombrare. Una volta fatto, troverete George in un punto di salvataggio.

Phoebe

Dovrete fronteggiare e sconfiggere Phoebe in un duello per farla unire alla vostra squadra. Parlate con Phoebe in città dopo aver finito a Port Maerifa. Da lì, potrete interagire con lei e iniziare la lotta. Dopo averla sconfitta la sbloccherete nel roster.

Baozhai

Per sbloccare questo personaggio dovete prima recarvi alla Torre della Saggezza. Da lì, Baozhai si trova nel pub situato a Port Maerifa. Entrate nel locale per aggiungere Baozhai alla vostra squadra.

Nuna

Questo personaggio si trova a Kaanul, dove richiederà il vostro aiuto per salvarla. Dopo averlo fatto con successo, si unirà alla vostra squadra.

Hunoch

Questo personaggio si ottiene dopo aver sconfitto il boss della Serpent Queen a Kaanul. Hunoch accompagna suo fratello chiamato Xiboch, dove entrambi si uniranno al vostro gruppo dopo aver parlato con loro.

Asiri

Questo personaggio si trova a Kaanul. Dovrete trovarla e parlare con lei. Accetterà di far parte della vostra squadra per cambiare il colore dei vostri vestiti.

Se volete saperne di più sul gioco, vi invitiamo a leggere la nostra recensione di Indivisbile.