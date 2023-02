Dove trovare disponibile la PS5 a febbraio 2023? Da GameStop si risparmia fino a 250 euro

Da fine gennaio, trovare una PlayStation 5 nei negozi è più semplice, anche in Italia, grazie all'arrivo di nuove scorte in tutto il mondo. Dunque, dove si può comprare una console PS5 o PS5 Digital a febbraio? Da Amazon a Mediaworld, ecco tutti i link utili da tenere d'occhio.

Chiaramente, il punto di partenza è Amazon, in questo momento potete trovare PS5 Standard a 549.99 euro, PS5 Digital Edition con God of War Ragnarok a 519.99 euro e PS5 Standard con God of War Ragnarok a 619.99 euro, ogni tanto tornano disponibili anche bundle più datati come i pacchetti con Horizon Forbidden West e FIFA 23.

MediaWorld ha proposto PS5 con due DualSense a 609.99 euro, il nuovo bundle ufficiale di Sony non è al momento disponibile ma potrebbe tornare presto in catalogo. Anche GameStop invita a recarsi nei negozi per scoprire la disponibilità di PS5, particolarmente interessante la possibilità di risparmiare fino a 250 euro sull'acquisto di PS5 portando indietro una console usata. Ad esempio, Xbox One viene valutata 70 euro mentre Xbox One S viene valutata 90 euro, una console PS4 ha un valore di 130 euro mentre PS4 Slim vale 150 euro, anche in cash. Nintendo Switch usata vale 160 euro, Switch Lite 90 euro e infine Nintendo Switch OLED ha una valutazione di 250 euro, scalabili dal costo complessivo di PlayStation 5 o PS5 Digital Edition, maggiori dettagli sulla promo nei punti vendita.

Infine, tenete d'occhio il sito di Unieuro per i drop di PS5, i lanci sono piuttosto frequenti e riguardano in particolare il bundle con PS5, God of War Ragnarok, Horizon Forbidden West e Marvel's Spider-Man Miles Morales.