Attenzione! PS5 è nei negozi!!! Il divertente ed ironico spot di Sony PlayStation

PlayStation Italia ha pubblicato un nuovo video sul suo canale YouTube intitolato "Live from PS5 | Ti facciamo vivere lo straordinario | PS5" e dedicato alle esclusive PlayStation 5, Sony conferma inoltre che trovare una PS5 quest'anno dovrebbe essere più facile, stando a quanto dichiarato dalla compagnia.

Trovare una PS5 dovrebbe diventare più facile quest'anno. Grazie per la vostra pazienza. Il nuovo spot "Live From PS5" celebra questo momento.

Questo è quanto si legge nella descrizione del video, mentre il post su PlayStation Blog è ancora più esplicito: "A tutti i nostri fan: grazie per la pazienza dimostrata mentre affrontavamo una domanda senza precedenti per la console PS5 in un contesto di sfide globali. Se state cercando di acquistare una console PS5, ora dovrebbe essere molto più facile trovarne una presso i nostri rivenditori in tutto il mondo."

Il video Live from PS5 è la parodia di un telegiornale e mostra varie esclusive PS5 in azione come Marvel's Spider-Man 2, Horizon Forbidden West, Final Fantasy XVI e Gran Turismo 7, solamente per citarne alcuni dei giochi che compaiono nella clip. E se siete in cerca di una console PS5, la trovate oggi da Mediaworld in bundle ufficiale con due controller DualSense al prezzo di 609.99 euro.