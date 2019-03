Dove trovare la Stella segreta di Fortnite Stagione 8 della Settimana 5

Dopo aver completato tutte le Sfide della Settimana 5 di Fortnite Stagione 8 potete mettervi alla ricerca della nuova Stella segreta della settimana. Di seguito vi mostriamo dove trovarla all'interno della mappa.

Sfide della Settimana 5 di Fortnite Stagione 8

Gratuite

Infliggi danni agli avversari con armi con mirino (0/200)

Cerca forzieri Condotti Confusi o Palmeto Paradisiaco (0/7)

Completa un giro di pista in Borgallegro (0/1)

Pass Battaglia

Realizza 15 rimbalzi con lancio solo usando il giocattolo Palla Rimbalzante (0/1)

Fase 1: Ottieni scudi dai funghi (0/50)

Usa un Condotto Vulcanico, una Zipline e un Veicolo nella stessa partita (0/3)

Elimina i nemici negli Accampamenti dei Pirati (0/3)

La Stella segreta di questa settimana si trova nell'area del vulcano, su una delle sporgenze rocciose tra i fiumi di lava, poco a nord rispetto ai container metallici. Per aiutarvi a rintracciarla più facilmente, a fondo pagina abbiamo segnalato la sua posizione sulla mappa, mentre nel video in cima alla notizia potete vedere come raggiungere il punto in questione.

Ricordiamo che la Stella segreta della Settimana 5 sarà visibile solo ai giocatori che hanno completato tutte le relative sfide. A tal proposito, sulle nostre pagine vi abbiamo già spiegato come completare le sfide che richiedono di realizzare 15 rimbalzi con il giocattolo Palla Rimbalzante e di eliminare i nemici negli Accampamenti dei Pirati.