Trover Saves the Universe annunciato per Oculus Quest

Già disponibile su varie piattaforme tra cui Oculus Rift e PlayStation VR, Trover Saves the Universe si appresta ora a fare il suo debutto anche su Oculus Quest.

Da Squanch Games e dal co-creatore di Rick e Morty Justin Roiland, Trover Saves the Universe è stato accolto da Variety come davvero divertente e una gioia da provare. Il cosmo è in pericolo e i giocatori dovranno salvarlo in questa avventura cosmica assieme a Trover - un mostro tutto viola - combattendo gli alieni, salvando i suoi cani e trovandosi a fare diverse scelte durante il percorso.

Il gioco sarà disponibile dal 18 giugno al prezzo di 26.99 euro, effettuando il preordine si terrà uno sconto del 10% sull'acquisto, inoltre al day one sarà scaricabile gratis il DLC Important Cosmic Jobs che include una raccolta di ultraadorabili Power Babies, la possibilità di sbloccare gli sketch originali e di giocare al minigioco arcade Space Slam.

Trover Saves the Universe ha riscosso un discreto successo ed è stato convertito su numerose piattaforme tra cui Xbox One e Nintendo Switch, l'approdo su Oculus Quest permetterà ad un sempre maggior numero di giocatori di entrare in questo folle e coloratissimo universo.