Trover Saves the Universe sta per arrivare anche su Xbox One e Nintendo Switch

A quasi sei mesi dal lancio avvenuto su PlayStation 4 e PC, Trover Saves the Universe si appresta ad arrivare anche su Xbox One e Nintendo Switch. L'interessante avventura sviluppata da Squanch Games, studio capitanato dal co-creatore di Rick & Morty Justin Roiland, verrà pubblicato su Switch il 28 novembre e Xbox One il 3 dicembre.

Entrambe le edizioni saranno acquistabili con uno sconto del 20% in occasione del lancio e includeranno il DLC Important Cosmic Jobs, uscito dopo il lancio originario e comprendente nuovi personaggi, sketh originali e il mini-gioco Space Slam. Sulle due nuove piattaforme, per forza di cose, Trover Saves the Universe dovrà fare a meno del supporto alla Realtà Virtuale.

Come il titolo lascia chiaramente intendere, in questo folle gioco vi spetta il compito di salvare l'universo in compagnia di Trover, un mostriciattolo viola pigro e con gli occhi cavi. L'avventura è composta da diversi stage indipendenti - tra i quali potete spostarvi a bordo di un'astronave - che offrono scontri all'arma bianca, puzzle ambientali e situazioni sempre al limite dell'assurdo. Da un titolo sviluppato dal creatore di Rick & Morty, dopotutto, non potevamo aspettarci nulla di diverso: Trover Saves the Universe possiede la stessa ironia dissacrante della serie animata con protagonista il folle scienziato e suo nipote, oltre che una certa tendenza agli eccessi e un pizzico di nonsense. Se volete saperne di più in vista dell'uscita, vi invitiamo a leggere la recensione di Trover Saves the Universe.