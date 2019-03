Trover Saves the Universe, gioco dei creatori di Rick & Morty, esce il 31 maggio

Nel corso Gearbox Main Theater Show in onda mentre vi scriviamo, la compagnia americana ha presentato un nuovo trailer di Trover Saves the Universe, titolo sviluppato da Squanch Games, studio di Justin Roiland (co-creatore di Rick & Morty).

Il coda al filmato, che potete ammirare in cima a questa notizia, è stato inoltre rivelato che il gioco verrà pubblicato su PlayStation 4, con il supporto a PlayStation VR, il prossimo 31 maggio. Su PC, via Steam ed Epic Games Store, arriverà invece qualche giorno dopo, ovvero il 4 giugno.

Questa la descrizione fornita dagli sviluppatori: "Un folle beccuto di nome Glorkon ha rapito i tuoi cani e se li è infilati negli occhi per sfruttarne l'essenza vitale e distruggere l'universo. Tu dovrai collaborare con Trover, un mostriciattolo viola con gli occhi cavi, gran poltrone e poco entusiasta di salvare l'universo. Sinceramente, non è nemmeno tanto entusiasta di te". I giocatori, nei panni di Trover, saranno gli univi a poter salvare l'universo in questa bizzarra avventura comica ideata da Justin Roiland.