Trover Saves the Universe: Video Anteprima del gioco degli autori di Rick & Morty

Abbiamo avuto modo di provare Trover Saves the Universe, nuovo gioco per la Realtà Virtuale ideato dagli autori di Rick & Morty, Justin Roiland e Dan Harmon.

Il titolo, che è tornato a mostrarsi in un trailer durante il recente Gearbox Main Show, possiede la stessa ironia dissacrante della serie animata con protagonista il folle scienziato e suo nipote. Se avete avuto modo di vedere le tre stagioni di Rick & Morty prodotte per Adult Swim, saprete esattamente cosa aspettarvi dalla sceneggiatura di questo Trover Saves the Universe: una certa tendenza agli eccessi, un pizzico di nonsense e soprattutto un umorismo irriverente!

I giocatori avranno l'onore e l'onere di controllare il salvatore dell'universo, in un'avventura composta da stage indipendenti tra i quali potranno spostarsi a bordo di una piccola astronave. Ognuno di essi offrirà scontri all'arma bianca, puzzle ambientali sufficientemente complessi e, ovviamente, situazioni sempre al limite dell'assurdo. Difficile valutare un prodotto del genere dopo una prova così rapida, ma le prime impressioni sono indubbiamente positive. Se volete saperne di più vi consigliamo di guardare la Video Anteprima allegata in cima a questa notizia e a leggere l'anteprima di Trover Saves the Universe a cura del nostro Francesco Fossetti.