Trover Saves the Universe: Video Recensione del nuovo gioco per PSVR dagli autori di Rick & Morty

Disponibile da qualche giorno su PlayStation 4 e Steam, il nuovo titolo realizzato dagli autori di Rick & Morty si intitola Trover Saves the Universe ed è una folle avventura in Realtà Virtuale.

Se volete scoprire tutti i dettagli su questo bizzarro titolo, non possiamo che consigliarvi la visione della nostra Video Recensione, grazie alla quale potrete ammirare il gioco in movimento e al contempo scoprire cosa ne pensiamo del gioco. Prima di lasciarvi al filmato, va precisato che non è possibile giocare a Trover Saves the Universe per chi non possiede PlayStation VR su PS4 o HTC Vive/Oculus Rift per la versione Steam.

Nel caso voleste invece dare uno sguardo alla versione testuale, sulle nostre pagine trovate anche la recensione di Trover Saves the Universe.

Sapevate che tra i protagonisti dell'E3 Coliseum ci sarà anche il co-creatore di Rick & Morty, il quale discuterà proprio di Trover Saves the Universe? Tra le varie dirette previste per l'E3 Coliseum dovrebbe anche essercene una dedicata all'attesissimo Cyberpunk 2077 e una all'annuncio di Darksiders 4 Genesis, nuovo capitolo della serie che dovrebbe presentarci il quarto cavaliere dell'Apocalisse e implementare meccaniche di gameplay inedite per la saga.