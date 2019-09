Troy: A Total War Saga è il nome del prossimo titolo della serie?

Nelle ultime ore è spuntata online una foto che sembra togliere ogni dubbio sull'esistenza di un nuovo capitolo della serie Total War ambientato nell'Antica Grecia.

Lo scatto in questione ritrae la copertina della rivista cartacea inglese PC Gamer, sulla quale è visibile chiaramente il titolo Troy: A Total War Saga, strategico che abbandonerà il tipico realismo della serie. nel titolo si parla infatti di divinità e mostro, il che lascia presagire la presenza di elementi fantasy. In ogni caso dovremo attendere la pubblicazione ufficiale della rivista per scoprire i primi dettagli ufficiali sul gioco, dal momento che dalla dicitura sulla copertina si intuisce che l'anteprima al suo interno sia un'esclusiva mondiale.

Va infine precisato che i "Total War Saga" sono una sorta di spin-off della serie classica, i quali si focalizzano su conflitti ben precisi e offrono un quantitativo di contenuti minore rispetto ai capitoli canonici e, di conseguenza, vengono venduti ad un prezzo budget.

In attesa di scoprire ulteriori informazioni sul gioco, vi ricordiamo che Total War Three Kingdoms è stato un successo ed è riuscito a piazzare più di un milione di copie nella prima settimana dal lancio, avvenuto lo scorso maggio.