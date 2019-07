Troy Baker su Death Stranding: Hideo Kojima cerca di far evolvere il mondo del gaming

Durante il Manchester Comic-Con, Troy Baker è stato intervistato da Push Square e oltre ad aver parlato della data di uscita di The Last of Us 2, ha speso qualche parola anche per Death Stranding, progetto che lo vede coinvolto in qualità di doppiatore.

Death Stranding sarà "uno spartiacque per il mondo dei videogiochi", afferma l'attore e doppiatore, motivando così le sue parole: "se conoscete Hideo Kojima, sapete bene che non si limita a realizzare giochi. Costruisce mondi. Sta cercando di portare il medium verso un nuovo livello, il suo obiettivo non è semplicemente quello di vendere un gioco."

Troy Baker ha particolarmente apprezzato la scelta del produttore giapponese di lavorare con numerose celebrità come Norman Reedus, Mads Mikkelsen e Lindsay Wagn, anche se a suo parere Death Stranding "venderà ovviamente grazie al nome di Kojima, questo sarà il nome che farà vendere, non il mio o quello degli altri professionisti coinvolti, anche se certamente è una cosa positiva avere tante star di Hollywood coinvolte."

Il nuovo gioco del papà di Metal Gear Solid sarà disponibile dall'8 novembre su PS4 e PS4 PRO, sono ora attivi una serie di offerte e sconti per prenotare Death Stranding in versione Standard, Special e Collector's presso tutti i principali rivenditori italiani.