Troy Baker, non solo Joel di The Last of Us: tutti i doppiaggi da MGS 5 ad Uncharted 4

A circa un mese dalla distribuzione di The Last of Us parte 2 era più che doveroso dedicare un posto nella nostra rubrica sui doppiaggi a Troy Baker, iconica voce di Joel e di tanti altri personaggi che hanno fatto la storia dei videogame. Sapreste elencarli tutti?

La carriera di Baker inizia nel 2004 con BloodRayne 2 e, salvo brevi parentesi cinematografiche e in TV, è interamente basata sul doppiaggio di titoli videoludici, alcuni lo hanno messo alla prova a 360°. In entrambi i capitoli di The Last of Us, in Uncharted 4 Fine di un Ladro e in Death Stranding lo abbiamo infatti visto alle prese con il motion capture, grazie al quale personaggi come Joel, Sam Drake e Higgs Monaghan (rispettivamente) hanno preso vita.

Il primo ruolo importante fu nel franchise Brothers in Arms: del 2005 con è infatti la voce di Matt Baker, cui seguiranno titoli come Resistance 2 (Richard Blake); Age of Conan: Hyborian Adventures (Conan); Star Wars The Clone Wars Republic Heroes (Kul Teska); Clash of The Titans (Ade, Apollo) e Valkyria Chronicles (Dirk Gassenarl). Nel 2011 è la volta di Dead od Alive Dimensions (Ryu Haybasa): Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Impact (Yamato, Pain) e Batman Arkham City in cui interpreta Tim Drake/Robin e Harvey Dent/Due Facce.

Il 2012 sarà il suo anno più prolifico e lo vedremo impersonare personaggi di ogni genere, da Kai Leng in Mass Effect 3 a James Sunderland in Silent Hill 2 HD finanche all'Agente P di Men in Black Alien Crisis. Nei mesi successivo ritroviamo Baker in Diablo III (Scoundrel); Tom Clancy's Ghost Recon Future Soldier (Ghost 30k); Darksiders II (Draven); Resident Evil 6 (Jake Muller) e Marvel Avengers Battle for Earth (Hawkeye, Loki, Super-Skrull). Nel 2013 viene distribuito Te Last of Us, titolo che farà da spartiacque nella sua carriera, cui seguirà a stretto giro Batman Arkham: Origins e il suo folle Joker: il Clown del prequel sarà infatti l'unico a non essere doppiato da Mark Hamill. Nello stesso anno doppierà anche Pagan Min in Far Cry 4, Terrace Brooks e Jack Mitchell e in Call of Duty:Black Ops ed Advanced Warfare e Rhys e Tommy in Tales From the Borderlands.

Altro ruolo celebre fu quello di Ocelot in Metal Gear Solid V The Phantom Pain, mentre numerose sono le sue voci minori in Metroid Prime 3 Corruption, Final Fantasy XIII e XIII-2, Mafia II, Fable III, The Amazing Spider-Man, Halo 4 e Saints Row IV. Nonostante la sua ricca carriera Baker è molto lontano dall'andare in pensione e nei prossimi mesi lo vedremo nei panni di Alex Janicek nel racing game DiRT 5 e in quelli di Bruce Banner in Marvel's Avengers. Proprio in questi ultimi tornerà al fianco del collega ed amico fraterno Nolan North, con cui ha diviso il microfono in The Las of Us e Uncharted. Vi lasciamo infine ai suoi più celebri doppiatori italiani: Lorenzo Scattorin per Joel e Sam Drake, Claudio Monegta per Far Cry 4 e persino Maurizio Merluzzo in Call of Duty.