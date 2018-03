Troy Baker ha visto The Last of Us 2 in azione: "è stata una esperienza fantastica"

Durante un panel tenuto nel corso dell'MCM Comic-Con di Birmingham, ilha fatto sapere di aver avuto avuto modo di assistere ad un primo playtest die di esserne rimasto molto soddisfatto.

L'attore e doppiatore ha assistito ad una dimostrazione negli studi di Naughty Dog ed ha affermato di aver trovato il gioco "magnifico". Queste le parole di Troy Baker a riguardo: "Abbiamo finito un playtest proprio di recente e posso dirvi che il gioco ha un aspetto mangnifico, non vedo l'ora che sia disponibile nei negozi. E' stata una esperienza incredibile."

In apertura trovate il panel completo, a cui ha preso parte anche Nolan North, voce di Nathan Drake. Ricordiamo che The Last of Us Part 2 è ancora privo di una finestra di lancio, secondo alcune indiscrezioni il gioco potrebbe arrivare alla fine del 2018 anche se al momento non è stato confermato nulla a riguardo.

Secondo alcuni rumor, il rinvio di Days Gone al 2019 potrebbe essere dovuto proprio alla volontà di lasciare campo libero a The Last of Us 2 per la prossima stagione natalizia, in ogni caso vi invitiamo a prendere questa voce come una semplice speculazione priva di conferma.