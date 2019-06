Trucchi Crash Team Racing Nitro Fueled: il codice per la demo di Spyro 2 funziona ancora?

Tra i tanti trucchi di Crash Team Racing Nitro Fueled che vi abbiamo segnalato sulle pagine di Everyeye.it ne manca uno particolarmente amato, ovvero il codice che permette(va) di sbloccare la demo di Spyro 2 Ripto's Rage. Facciamo chiarezza.

Esattamente come accaduto con Spyro Reignited Trilogy e Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, gli sviluppatori hanno mantenuto in Crash Team Racing Nitro Fueled tutti i trucchi presenti nella versione originale, tra cui frutti wumpa illimitati, maschere illimitate, super turbo, invisibilità e tanti altri.

Come i più attenti avranno notato, manca però il codice per avviare la demo di Spyro 2 Ripto's Rage, sbloccabile su PlayStation premendo L1+R1, Giù, Cerchio, Triangolo, Triangolo, Destra. Provando a digitare questa sequenza in CTR Nitro Fueled non accade in realtà assolutamente nulla, in molti speravano di poter sbloccare magari una demo di Spyro Reignited Trilogy ma così non è ed il codice è stato completamente rimosso dal remake.

In ogni caso, tramite i codici di Crash Team Racing Nitro Fueled potrete sbloccare numerosi personaggi, piste e abilità che vi permetteranno di trarre il massimo del divertimento da questo ottimo remake.