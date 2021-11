Trucchi GTA Vice City: salute al massimo, armi, traffico esplosivo e gioco accelerato

Nel caso vi foste imbattuti in errori o brutti bug , ricordiamo che il team di sviluppo è già al lavoro su una patch per risolvere i problemi di GTA Trilogy Definitive Edition .

Rivolta dei pedoni : FIGHTFIGHTFIGHT Pedoni armati : OURGODGIVENRIGHTTOBEARARMS Pedoni ostili : NOBODYLIKESME Magnete per ragazze : FANNYMAGNET

Aumenta il livello ricercato (di due) : YOUWONTTAKEMEALIVE Abbassa il livello ricercato (a zero) : LEAVEMEALONE

Rivolta dei pedoni : ↓, ←, ↑, ←, B, ZR, R, ZL, L Pedoni armati : ZR, R, B, X, B, X, ↑, ↓ Pedoni ostili : ↓, ↑, ↑, ↑, B, ZR, R, ZL, ZL Magnete per ragazze : A, B, L, L, ZR, B, B, A, X

Aumenta il livello ricercato (di due) : R, R, A, ZR, ←, →, ←, →, ←, → Abbassa il livello ricercato (a zero) : R, R, A, ZR, ↑, ↓, ↑, ↓, ↑, ↓

Rivolta dei pedoni : ↓, ←, ↑, ←, A, RT, RB, LT, LB Pedoni armati : RT, RB, A, Y, A, Y, ↑, ↓ Pedoni ostili : ↓, ↑, ↑, ↑, A, RT, RB, LT, LT Magnete per ragazze : B, A, LB, LB, RT, A, A, B, Y

Aumenta il livello ricercato (di due) : RB, RB, B, RT, ←, →, ←, →, ←, → Abbassa il livello ricercato (a zero) : RB, RB, B, RT, ↑, ↓, ↑, ↓, ↑, ↓

Rivolta dei pedoni : ↓, ←, ↑, ←, X, R2, R1, L2, L1 Pedoni armati : R2, R1, X, Triangolo, X, Triangolo, ↑, ↓ Pedoni ostili : ↓, ↑, ↑, ↑, X, R2, R1, L2, L2 Magnete per ragazze : Cerchio, X, L1, L1, R2, X, X, Cerchio, Triangolo

Aumenta il livello ricercato (di due) : R1, R1, Cerchio, R2, ←, →, ←, →, ←, → Abbassa il livello ricercato (a zero) : R1, R1, Cerchio, R2, ↑, ↓, ↑, ↓, ↑, ↓

Prima della lista, oltre a consigliarvi di salvare la partita per scongiurare eventuali problemi, ricordiamo che utilizzare trucchi compromette la possibilità di guadagnare trofei e obiettivi . Ricordatevi che su Everyeye.it trovate anche i trucchi di GTA 3 Definitive Edition ... buon divertimento!

Altre guide per Grand Theft Auto The Trilogy The Definitive Edition