Trucchi di MultiVersus: vantaggi e abilità uniche di tutti i personaggi

Raggiunta la fase di open beta, il picchiaduro gratis di Player First Games intitolato MultiVersus è esploso di popolarità, dimostrando a chiunque l’enorme potenziale di un roster basato sulle licenze Warner Bros. Il gioco conta già 17 personaggi, ognuno con le proprie abilità uniche, e in questa guida vi spiegheremo come sfruttarle tutte quante.

Shaggy

Paninaro : questo vantaggio permette a Shaggy di mangiare i propri sandwich per ripristinare all’istante la sua Furia . Visto l’effetto di questo status, che potenzia a dismisura il prossimo attacco speciale, questa passiva è adatta a chiunque voglia adottare uno stile di gioco aggressivo .

: questo vantaggio permette a Shaggy di mangiare i propri sandwich per ripristinare all’istante la sua . Visto l’effetto di questo status, che potenzia a dismisura il prossimo attacco speciale, questa passiva è adatta a chiunque voglia adottare uno . Un ultimo urlo: il secondo vantaggio unico di Shaggy fa sì che il personaggio si infuri automaticamente ogni volta che si superano i 100 danni subiti. A differenza di quella precedente, questa passiva è perfetta per i giocatori che vogliono contare sull’effetto sorpresa.

Batman

Rampino preciso : grazie a questo vantaggio, il rampino del cavaliere oscuro genera un’esplosione al momento dell’impatto, a discapito dei danni e della spinta indietro. Fornendo la chance di infliggere danni ad area, questa passiva è più indicata per i combattimenti a squadre .

: grazie a questo vantaggio, il rampino del cavaliere oscuro al momento dell’impatto, a discapito dei danni e della spinta indietro. Fornendo la chance di infliggere danni ad area, questa passiva è . Rimbalzorang: questa passiva fa in modo che il Batarang dell’uomo pipistrello applichi l’accumulo massimo di indebolimento (si subiscono più danni e spinte maggiori) lungo il viaggio di ritorno.

Taz

Stomaco di ferro : ogni proiettile divorato da Taz potrà essere rispedito al mittente sotto forma di una grossa incudine, sfruttando il suo attacco speciale Diavolo Sputatore . Questa è forse una delle meccaniche più avanzate del personaggio, ma una volta padroneggiata permette di sfoderare una devastante serie di colpi dalla distanza.

: ogni proiettile divorato da Taz potrà essere rispedito al mittente sotto forma di una grossa incudine, sfruttando il suo attacco speciale . Questa è forse una delle meccaniche più avanzate del personaggio, ma una volta padroneggiata permette di sfoderare una devastante serie di colpi dalla distanza. Devo entrare lì dentro: perfetto per le battaglie di squadra, il secondo vantaggio di Taz fa in modo che gli alleati possano fiondarsi nella sua Ammucchiata, aumentandone così i danni inflitti, la spinta indietro e la durata complessiva.

Garnet

Indicatore : equipaggiando questo vantaggio, i guanti a razzo di Garnet generano una Stella ovunque esplodano, permettendo alla leader delle Crystal Gems di concatenare un maggior numero di attacchi. L’effetto di Gemma Scattante fa sì che questa passiva risulti utile anche per gli alleati.

: equipaggiando questo vantaggio, i guanti a razzo di Garnet generano una ovunque esplodano, permettendo alla leader delle di concatenare un maggior numero di attacchi. L’effetto di fa sì che questa passiva risulti utile anche per gli alleati. Ritmo elettrico: malgrado il suo essere più situazionale, anche il secondo vantaggio di Garnet è utile per la squadra, dato che fornisce accumuli del Ritmo di Garnet a chi infligge Scossa Elettrica (danni nel tempo e a chiunque vi entri in contatto) agli avversari.

Jake

Mi rimbalza : quando Jake si trasforma utilizzando Ehi, Pesa! , rimbalza subito dopo aver colpito il terreno. Per quanto i suoi utilizzi siano regolati da un tempo di ricarica, questo vantaggio unico offre una finestra per concatenare varie mosse aeree e, in generale, per avere più mobilità.

: quando Jake si trasforma utilizzando , rimbalza subito dopo aver colpito il terreno. Per quanto i suoi utilizzi siano regolati da un tempo di ricarica, questo vantaggio unico offre una finestra per e, in generale, per avere più mobilità. Appiccicaticcio: grazie a questo vantaggio, i nemici che toccano Jake mentre usa la sua abilità elastica vengono storditi all’istante, diventando così un bersaglio facile per breve tempo.

Finn

Liquidazione : non appena l’alleato viene sbalzato fuori dall’arena, a tutti gli oggetti nel negozio di Finn si applica uno sconto di 200 monete che dura dieci secondi. Quest’ultimo diventa inoltre permanente dopo aver superato la soglia dei 100 danni subiti. Inutile dire che questo vantaggio dà il meglio di sé nelle battaglie a squadre.

: non appena l’alleato viene sbalzato fuori dall’arena, a tutti gli oggetti nel negozio di Finn si applica uno che dura dieci secondi. Quest’ultimo diventa inoltre permanente dopo aver superato la soglia dei 100 danni subiti. Inutile dire che questo vantaggio dà il meglio di sé nelle battaglie a squadre. Offre la casa!: mettere a segno un attacco a terra totalmente caricato fa apparire una gemma in volo verso cui teletrasportarsi. In mano a chi non teme i combattimenti più frenetici, questo vantaggio è uno dei motivi per cui Finn è considerato fra gli assassini migliori di MultiVersus.

Arya Stark

Trofei : grazie a questo vantaggio, l’allieva di Jaqen H'ghar può rubare immediatamente il volto di qualunque avversario riesca a stordire, offrendole di fatto un’ottima finestra e rendendola imprevedibile in ogni sua mossa.

: grazie a questo vantaggio, l’allieva di può rubare immediatamente il volto di qualunque avversario riesca a stordire, offrendole di fatto un’ottima finestra e rendendola imprevedibile in ogni sua mossa. Tradimento: studiato per offrire ad Arya una maggiore efficacia nelle battaglie a squadre, questa alternativa alla meccanica dei volti le consente di bersagliare gli alleati dalla distanza, in modo da farli infuriare e ottenere quel buff a sua volta.

Harley Quinn

Belle mosse : questo vantaggio del personaggio creato da Paul Dini e Bruce Timm aggiunge un effetto di schivata alle sue mosse speciali laterali, rendendolo invulnerabile per breve tempo. Data l’elevata fragilità e mobilità di Harley, uno strumento del genere è utile in più di un’occasione.

: questo vantaggio del personaggio creato da e aggiunge un effetto di schivata alle sue mosse speciali laterali, rendendolo invulnerabile per breve tempo. Data l’elevata di Harley, uno strumento del genere è utile in più di un’occasione. Guanto telecomandato : indicata sia per chiunque voglia un maggiore controllo aereo e una possibile finestra per concatenare colpi aggiuntivi, questa passiva aggiunge una funzionalità a dir poco utile all’attacco base aereo discendente di Harley Quinn.

: indicata sia per chiunque voglia un e una possibile finestra per concatenare colpi aggiuntivi, questa passiva aggiunge una funzionalità a dir poco utile all’attacco base aereo discendente di Harley Quinn. Esplosione di coriandoli: grazie a questa passiva, invece di incendiare, il debuff applicato dalle trappole di Harley Quinn si tramuta in un’esplosione che infligge danni ad ampio raggio e applica una spinta all’indietro sui nemici. Padroneggiare questo effetto equivale a trasformare la folle arlecchina in una macchina da guerra, specializzata nella rischiosa pratica delle combo aeree.

LeBron James

Per i tre punti! : ogni palla da basket andata a segno dalla distanza , sia essa scagliata da LeBron o da un alleato, causa un’esplosione che infligge danni ad area e spinge indietro gli avversari. È facile intuire come questo vantaggio sia utile nelle battaglie a squadre , specie nel caso in cui il team comprenda un altro LeBron equipaggiato allo stesso modo.

: ogni , sia essa scagliata da LeBron o da un alleato, causa un’esplosione che infligge danni ad area e spinge indietro gli avversari. È facile intuire come questo vantaggio sia utile nelle , specie nel caso in cui il team comprenda un altro LeBron equipaggiato allo stesso modo. Mantenere il possesso : vantaggio diverso, stesse conclusioni. Ogni volta che LeBron e i suoi alleati ricevono un passaggio guadagnano salute per qualche secondo . Va da sé che avere due cestisti in squadra permette di raddoppiare le chance di attivare questo effetto di sostegno.

: vantaggio diverso, stesse conclusioni. Ogni volta che LeBron e i suoi alleati ricevono un passaggio guadagnano . Va da sé che avere due cestisti in squadra permette di raddoppiare le chance di attivare questo effetto di sostegno. Mani calde: eseguire un assist no-look infiamma il pallone da basket, permettendo a LeBron di incendiare gli avversari e generare un muro di fuoco sul terreno. Anche in questo caso, un team composto da due LBJ permetterebbe un efficacia garantita.

Wonder Woman

Frusta di Efesto : questa passiva fa sì che la punta del lazo di Wonder Woman spinga all’indietro i nemici che colpisce. Per quanto richieda una gestione ottimale di tempismo e distanze , se utilizzata a dovere, questa manovra risulta perfetta per infliggere colpi di grazia aerei.

: questa passiva fa sì che di Wonder Woman spinga all’indietro i nemici che colpisce. Per quanto richieda una gestione ottimale di , se utilizzata a dovere, questa manovra risulta perfetta per infliggere colpi di grazia aerei. Presa di Ermes : perfetto per chiunque non voglia dare tregua agli avversari, ma ottimo anche per avere più mobilità in aria, il secondo vantaggio della prima eroina DC Comics le permette di scattare verso la punta del suo lazo.

: perfetto per chiunque non voglia dare tregua agli avversari, ma ottimo anche per avere più mobilità in aria, il secondo vantaggio della prima eroina le permette di scattare verso la punta del suo lazo. Scudo di Atena: ogni schivata a segno genera una barriera che blocca qualsiasi proiettile nemico. L’effetto, in linea con il ruolo di Tank ricoperto da Wonder Woman, può essere sfruttato nuovamente dopo aver parato colpi col proprio scudo.

Superman

Rientro fiammeggiante : con questo vantaggio di Superman, atterrare dopo aver effettuato un attacco in salto incendia i nemici e genera un muro di fuoco sul terreno . Per quanto non possa essere considerata all’altezza delle successive, la prima abilità di Kal-El può regalare grandi soddisfazioni, specie se abbinata al giusto alleato.

: con questo vantaggio di Superman, atterrare dopo aver effettuato un attacco in salto incendia i nemici e . Per quanto non possa essere considerata all’altezza delle successive, la prima abilità di Kal-El può regalare grandi soddisfazioni, specie se abbinata al giusto alleato. Pugno a distanza : questa passiva aumenta di molto la portata del Pugno Mirato , ovvero una delle mosse più efficaci del supereroe, incrementandone i danni e la spinta all’indietro in modo direttamente proporzionale alla distanza percorsa.

: questa passiva aumenta di molto la portata del , ovvero una delle mosse più efficaci del supereroe, incrementandone i danni e la spinta all’indietro in modo direttamente proporzionale alla distanza percorsa. Spezzare il ghiaccio: l’ultimo vantaggio dell’Uomo d'acciaio gli permette di indebolire ulteriormente le vittime del suo Soffio Congelante, riducendone le difese a seconda degli accumuli applicati. La facilità con cui è possibile connettere quella mossa rende questa opzione una sicurezza.

Gigante di Ferro

Postbruciatori : questo vantaggio fa sì che gli stivali a razzo del gigante sputino due scie di fuoco all’atterraggio. Visto il ruolo di Tank votato a restare in mezzo alla mischia, poter contare su danni extra ad area d’effetto non è certo qualcosa a cui rinunciare.

: questo vantaggio fa sì che sputino due scie di fuoco all’atterraggio. Visto il ruolo di Tank votato a restare in mezzo alla mischia, poter contare su ad area d’effetto non è certo qualcosa a cui rinunciare. Il lato sbagliato del letto : la seconda passiva del Gigante di Ferro gli permette di apparire con una porzione del suo indicatore Furia già riempito, aumentandone di molto la capacità offensiva .

: la seconda passiva del Gigante di Ferro gli permette di apparire con una porzione del suo indicatore Furia già riempito, aumentandone di molto la . Scarica statica: la terza passiva del GdF dà un accumulo di spine per ogni fonte di salute grigia ottenuta. Malgrado non sia immediato quanto le opzioni precedenti, quest’ultimo vantaggio si lega alla perfezione con le meccaniche più complesse del personaggio, rendendolo di fatto una scelta adatta agli esperti.

Steven Universe

Pollice verde : una volta equipaggiato questo vantaggio unico di Steven, il clone blu generato dall’abilità speciale Vai, Steven anguria! diventa più grande ed efficace. Data la complessità del personaggio in questione, poter contare su un alleato in più è sempre cosa buona e giusta.

: una volta equipaggiato questo vantaggio unico di Steven, il clone blu generato dall’abilità speciale diventa più grande ed efficace. Data la complessità del personaggio in questione, poter contare su un alleato in più è sempre cosa buona e giusta. Bolla rimbalzante: la seconda passiva di Steven fa sì che lo stordimento inflitto ai nemici duri più a lungo se derivato dai suoi muri o dalle piattaforme scudo. Non esiste una scelta migliore fra questo vantaggio e Pollice verde, se non quella dettata dallo stile di gioco che preferite.

Rendog

Batuffolo di fuoco : la prima passiva del personaggio originale di MultiVersus potenzia una delle sue abilità più importanti, aumentando l’estensione del muro elementale generato dall’attacco Palla di fuoco . Per quanto utile a infliggere un maggior numero di danni, questo vantaggio non è all’altezza del secondo.

: la prima passiva del personaggio originale di MultiVersus potenzia una delle sue abilità più importanti, aumentando l’estensione del muro elementale generato dall’attacco . Per quanto utile a infliggere un maggior numero di danni, questo vantaggio non è all’altezza del secondo. Amico di cristallo: la seconda passiva aggiunge una funzione molto utile al Cristallo del potere, l’abilità con cui Rendog evoca una sorta di alleato che sprigiona lampi elettrici sul campo di battaglia. Equipaggiare questo vantaggio fa sì che il cristallo non sia più statico, portandolo a spostarsi in direzione del giocatore e proteggendolo in maniera decisamente più efficace.

Velma

Studiosa : prima di poter sfoderare la sua abilità più potente , Velma ha bisogno di raccogliere vari indizi che oltre a comparire automaticamente sul ring, vengono generati da alcune sue mosse. Grazie alla passiva in questione, il membro della Mystery Inc ne avrà già uno con sé.

: prima di poter sfoderare la sua , Velma ha bisogno di raccogliere vari indizi che oltre a comparire automaticamente sul ring, vengono generati da alcune sue mosse. Grazie alla passiva in questione, il membro della ne avrà già uno con sé. Sapere è potere: a differenza del primo, il secondo vantaggio di Velma è più generoso e difensivo, dato che concede all’alleato sette punti di salute extra ogni volta che viene raccolto un indizio.

Bugs Bunny

Amore persistente : questo vantaggio fa sì che l’attacco Non sono affascinante? lasci un cuore fluttuante in mezzo al campo di battaglia. I nemici che lo toccano ne restano incantati, ma la durata dell’effetto è un po’ ridotta. Vista la mole di attacchi a lungo raggio e proiettili che Bugs può sprigionare, esercitare il proprio controllo sui punti chiave dell’arena è a dir poco allettante.

: questo vantaggio fa sì che l’attacco lasci un cuore fluttuante in mezzo al campo di battaglia. I nemici che lo toccano ne restano incantati, ma la durata dell’effetto è un po’ ridotta. Vista la mole di attacchi a lungo raggio e proiettili che Bugs può sprigionare, esercitare il proprio è a dir poco allettante. Che succede, amico?: equipaggiare quest’altro vantaggio permette a Bugs e alleati di generare grandi esplosioni uscendo dai tunnel del coniglio. Sfruttare questa passiva a pieno richiede parecchia coordinazione, ma una volta ottenuta quella il risultato è garantito.

Tom & Jerry

Pescatore volante : pur rendendo più fragile la canna da pesca di Tom , questa passiva fa sì che utilizzandola su un muro (o sul terreno) il gatto venga trasportato verso l’amo. Data l’importanza della mobilità su un personaggio fragile in quanto mago , questo vantaggio non può che essere considerato molto utile.

: pur rendendo più fragile la , questa passiva fa sì che utilizzandola su un muro (o sul terreno) il gatto venga trasportato verso l’amo. Data l’importanza della mobilità su un personaggio , questo vantaggio non può che essere considerato molto utile. Moltiplicazione esplosiva: equipaggiando quest’altra passiva, i candelotti di dinamite respinti usando la racchetta si dividono in tre cariche esplosive, rendendo molto più semplice colpire gli avversari. Se all’elevata mobilità preferite infliggere più danni, questa è l’opzione giusta per voi.

Sapevate che è possibile provare gratis tutti i personaggi e le skin di MultiVersus? Sulle pagine di Everyeye.it potete anche trovare un presunto leak sui nuovi personaggi di MultiVersus, nel quale spiccano nomi a dir poco altisonanti come quelli di Godzilla, Joker e Gandalf.