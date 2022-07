Trucchi PS5: come risolvere il problema del DualSense che non si accende o non si carica

Il DualSense è un piccolo prodigio tecnologico, dotato di numerose feature come feedback atpico, grilletti adattivi e microfono integrato che offrono un'immersività totale con i giochi PlayStation 5 che sfruttano al meglio tali caratteristiche. Può tuttavia capitare che il controller non si ricarichi più, smettendo di funzionare.

Qualora dovesse capitarvi una simile eventualità, comunque, non disperate: esistono vari modi per rimettere in carica il DualSense per poterlo così riutilizzare senza problemi.

Come rimettere in carica e riavviare il DualSense di PS5

Per sistemare il controller, ecco come bisogna muoversi:

Assicurarsi che la PS5 sia accesa o la ricarica in fase di Riposo sia attiva - Ovviamente il DualSense non può ricaricarsi se la console è completamente spenta, pertanto è bene collegare il controller al sistema quando è in funziona. Se invece volete metterlo in ricarica con la console in modalità Riposo, vi basta andare su Impostazioni , poi Sistema ed infine Risparmio Energetico . Una volta qui, attivate l'opzione per far funzionare le porte USB in modalità Riposo sempre oppure per un massimo di 3 ore: in questo modo il controller si ricaricherà anche senza la console completamente accesa.

- Ovviamente il DualSense non può ricaricarsi se la console è completamente spenta, pertanto è bene collegare il controller al sistema quando è in funziona. Se invece volete metterlo in ricarica con la console in modalità Riposo, vi basta andare su , poi ed infine . Una volta qui, attivate l'opzione per far funzionare le porte USB in modalità Riposo sempre oppure per un massimo di 3 ore: in questo modo il controller si ricaricherà anche senza la console completamente accesa. Usate una porta USB differente - Se la porta USB frontale di PS5 non dovesse funzionare, provate a collegare il controller all'entrata USB posta sul retro della console , e viceversa.

- Se la di PS5 non dovesse funzionare, provate a collegare il controller all'entrata , e viceversa. Usate un cavo USB differente - Talvolta il problema potrebbe essere semplicemente legato ad un cavo USB difettoso . In quel caso provate a collegare il DualSense alla PS5 con un altro cavo USB.

- Talvolta il problema potrebbe essere semplicemente legato ad un . In quel caso provate a collegare il DualSense alla PS5 con un altro cavo USB. Impostate il DualSense in modalità Bluetooth - Andate su Impostazioni , poi Dispositivi e infine Controller , ed attivate la modalità Bluetooth come metodo di comunicazione.

- Andate su , poi e infine , ed attivate la modalità Bluetooth come metodo di comunicazione. Riassegnate il controller alla PS5 - Tramite Impostazioni , poi Accessori ed infine Generale e Bluetooth , cancellate il controller che compare sulla schermata. Ricollegatelo dunque alla PS5 tramite cavo USB e verificate se adesso si mette in carica.

- Tramite , poi ed infine e , cancellate il controller che compare sulla schermata. Ricollegatelo dunque alla PS5 tramite cavo USB e verificate se adesso si mette in carica. Resettare il controller - Utilizzando un piccolo strumento di precisione, premete il pulsante Reset posto sul retro del DualSense, aspettate dai 3 ai 5 secondi e poi ricollegate il controller.

- Utilizzando un piccolo strumento di precisione, premete il pulsante Reset posto sul retro del DualSense, aspettate dai 3 ai 5 secondi e poi ricollegate il controller. Caricate il controller collegandolo ad una presa elettrica - Se tramite PS5 non si riesce in alcun modo a ricaricare il DualSense, provate a collegarlo a una presa elettrica postai nei muri di casa vostra e verificate se in questo modo il controller ritorna a funzionare.

Se nessuno di questi metodi dovesse funzionare, significa che il DualSense è danneggiato irrimediabilmente e dunque potrebbe essere necessario contattare il Supporto PlayStation per ulteriori suggerimenti o per mandarlo in assistenza.

Ecco a tal proposito quanto dura la batteria del DualSense di PS5. Ma se volete provare ad aumentarne l'autonomia, ecco anche 5 trucchi per aumentare la durata del DualSense di PS5.