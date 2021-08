Trucchi di Roblox: oggetti gratis, tutti i codici di agosto 2021

Volete cambiare l'aspetto del vostro personaggio all'interno di Roblox? Allora non lasciatevi sfuggire le decine di codici promozionali validi nel mese di agosto 2021 e grazie ai quali i giocatori possono ottenere gratuitamente grosse quantità di skin e animali da compagnia.

Ecco di seguito l'elenco completo dei codici promo attivi questo mese:

ROBLOXEDU2021: Dev Deck.

Dev Deck. SPIDERCOLA: Spider Cola, animale da compagnia

Spider Cola, animale da compagnia TWEETROBLOX: The Bird Says, animale da compagnia

The Bird Says, animale da compagnia 100MILSEGUIDORES: Zaino celebrativo

Zaino celebrativo StrikeAPose: Hustle Hat (si ottiene nella lobby della Island of Move)

Hustle Hat (si ottiene nella lobby della Island of Move) DIY: Kinetic Staff (si ottiene nella lobby della Island of Move)

Kinetic Staff (si ottiene nella lobby della Island of Move) WorldAlive: Pet Crystalline (si ottiene nella lobby della Island of Move)

Pet Crystalline (si ottiene nella lobby della Island of Move) SettingTheStage: Zaino Build it (si ottiene nella lobby della Island of Move)

Zaino Build it (si ottiene nella lobby della Island of Move) VictoryLap: Cuffie Cardio Cans (si ottiene nella lobby della Island of Move)

Cuffie Cardio Cans (si ottiene nella lobby della Island of Move) GetMoving: Occhiali Speedy Shades (si ottiene nella lobby della Island of Move)

Occhiali Speedy Shades (si ottiene nella lobby della Island of Move) ParticleWizard: spalliere Tomes of the Magus (si ottengono nello Swag Booth, nell'attività chiamata Mansion of Wonder)

spalliere Tomes of the Magus (si ottengono nello Swag Booth, nell'attività chiamata Mansion of Wonder) FXArtist: Zaino Artist (si ottiene nello Swag Booth, nell'attività chiamata Mansion of Wonder)

Zaino Artist (si ottiene nello Swag Booth, nell'attività chiamata Mansion of Wonder) Boardwalk: Busto Ring of Flames (si ottiene nello Swag Booth, nell'attività chiamata Mansion of Wonder)

Busto Ring of Flames (si ottiene nello Swag Booth, nell'attività chiamata Mansion of Wonder) ThingsGoBoom: Busto Ghastly Aura (si ottiene nello Swag Booth, nell'attività chiamata Mansion of Wonder)

Busto Ghastly Aura (si ottiene nello Swag Booth, nell'attività chiamata Mansion of Wonder) Glimmer: Accessorio Head Slime (si ottiene nello Swag Booth, nell'attività chiamata Mansion of Wonder)

Se non sapete come riscattare i codici, sappiate che ne esistono di due diverse tipologie. I primi sono quelli che possono essere inseriti direttamente sull'apposita pagina del sito ufficiale e sono quelli non legati a specifiche isole di Roblox. I secondi, invece, possono essere inseriti solo all'interno del gioco e, nello specifico, nell'isola specificata tra parentesi.

Qui sotto trovate i link per raggiungere le isole nelle quali riscattare buona parte dei codici dell'elenco:

Sapevate che il team di Roblox è stato accusato di 'sfruttare' i giovani sviluppatori?