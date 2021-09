Trucchi di Roblox: oggetti gratis, tutti i codici di settembre 2021

Anche nel mese di settembre 2021 sono attivi numerosi codici grazie ai quali i giocatori di Roblox, il free to play disponibile su svariate piattaforme e accessibile anche da browser, possono riscattare gratuitamente skin e altri elementi per la personalizzazione degli avatar.

Ecco di seguito tutti i codici attualmente attivi:

Codici standard

ROBLOXEDU2021 – Dev Deck

SPIDERCOLA – Animale da spalla Spider Cola

TWEETROBLOX – Animale da spalla The Bird Says

KROGERDAYS2021 – Occhiali Golf

Codici Island of Move

StrikeAPose – Cappello Hustle

DIY – Bastone Kinetic

WorldAlive – Compagno Crystalline

SettingTheStage – Zaino Build it

VictoryLap – Casco Cardio

GetMoving – Speedy Shades

Codici Mansion of Wonder

ParticleWizard – Spalliere Tomes of the Magus

FXArtist – Zaino Artist

Boardwalk – Busto Ring of Flames

ThingsGoBoom – Busto Ghastly Aura

Glimmer – Accessorio per la testa Slime

In aggiunta agli oggetti elencati c'è anche il cappello di Dustin che si ottiene effettuando l'accesso a Stranger Things - Starcourt Mall, la modalità ispirata alla serie Netflix. Vi istando inoltre la pagina del negozio dedicata agli oggetti gratis, è possibile riscattare una vasta gamma di accessori senza alcun costo aggiuntivo semplicemente effettuandone l'acquisto. Non dimenticate infine di dare un'occhiata agli oggetti del set KSI, ovvero cappello e cuffie, anch'essi disponibili in maniera gratuita nel negozio e riscattabili da chiunque disponga di un account.

Qui sotto trovate i link per raggiungere le isole nelle quali riscattare alcuni dei codici dell'elenco:

