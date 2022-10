Trucchi The Sims 4: soldi infiniti, sim felici e immortali, tutte le case gratis

A partire dal 18 ottobre 2022 The Sims 4 è gratis su PC, PlayStation e Xbox, quale miglior occasione dunque per tornare a giocare con il celebre simulatore di vita di Electronic Arts? E parlando di The Sims, non possono ovviamente mancare i trucchi di The Sims 4... ecco i migliori, dai soldi infiniti alle case gratis!

Ricordate che utilizzando i trucchi disattiverete i Trofei/Obiettivi di The Sims 4, e non sarete in grado di sbloccarli mentre i cheat sono attivi in partiti.

The Sims 4 come si attivano i trucchi

Per inserire i trucchi in The Sims 4 vi basterà attivare il terminale e digitare poi i codici nella console che apparirà. Seguite queste combinazioni di tasto per avere accesso al terminale:

PlayStation : L1 + R1 + L2 + R2

: L1 + R1 + L2 + R2 Xbox : LB + RB + LT + RT

: LB + RB + LT + RT PC: CTRL + Shift + C

The Sims 4: soldi infiniti e case

testingcheats true seguito da Money x , al posto di x dovrete indicare la cifra di simoleon che desiderate ottenere

, al posto di x dovrete indicare la cifra di simoleon che desiderate ottenere FreeRealEstate on per trasferirsi in un qualsiasi lotto residenziale indipendentemente dal costo

per trasferirsi in un qualsiasi lotto residenziale indipendentemente dal costo household.autopay_bills true annulla i debiti

annulla i debiti rosebud / kaching 1.000 simoleon

/ 1.000 simoleon motherlode 50.000 simoleon

Trucchi per i Sims: felicità e immortalità

testingcheats true vi permetterà di rendere felice un Sims, vi basterà selezionarlo e cliccare sulla voce Rendi Felice

vi permetterà di rendere felice un Sims, vi basterà selezionarlo e cliccare sulla voce Rendi Felice cheat need e disable need decay sono due comandi utili per bloccare le esigenze di un Sims in un determinato momento.

e sono due comandi utili per bloccare le esigenze di un Sims in un determinato momento. Per gestire le esigenze dei vostri Sims potete utilizzare i comandi fillmotive motive_energy , fillmotive motive_fun , fillmotive motive_hunger , fillmotive motive_hygiene o fillmotive motive_social

, , , o sims.fill_all_commodities invece ricarica tutte le caratteristiche del vostro Sims

invece ricarica tutte le caratteristiche del vostro Sims death.toggle true: i Sims diventano immortali, digitando death.toggle false il trucco si disattiva testingcheats true tenendo premuto il tasto Maius cliccate su un punto del terreno per teletrasportare il vostro Sim.

Trucchi oggetti di The Sims 4

bb.moveobjects on posiziona gli oggetti in qualsiasi punto

posiziona gli oggetti in qualsiasi punto bb.showhiddenobjects visualizzare e utilizzare oggetti nascosti

visualizzare e utilizzare oggetti nascosti bb.ignoregameplayunlocksentitlement per sbloccare gli oggetti bloccati in modalità Costruisci

Durante il gioco potrebbe essere necessario che gli oggetti appaiono in un determinato stato di pulizia e conservazione e in questo caso vi basterà digitare testingcheats true e tenendo premuto Maiusc su PC e Mac cliccate poi sul singolo oggetto e selezionate una delle due voci disponibili: Sporca o Pulisci.