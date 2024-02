I trucchi di Tomb Raider 1-3 Remastered: salto livello, tutte le armi e salute al massimo

Esattamente come accaduto per Grand Theft Auto The Trilogy The Definitive Edition, anche Tomb Raider 1-3 Remastered permette di utilizzare gli stessi leggendari trucchi dei giochi originali. Dal trucco per saltare il livello al codice per la salute al massimo, ecco i migliori trucchi di Tomb Raider da usare subito per un tuffo nel passato.

Trucchi Tomb Raider

Per saltare il livello vi basterà effettuare le seguenti mosse: fate un passo avanti, un passo indietro, fate girare Lara tre volte su se stessa in senso orario e infine saltate in avanti.

Per sbloccare tutte le armi invece seguite questi passaggi: un passo avanti, uno indietro, fate girare lara tre volte su se stessa e infine saltate all'indietro.

Trucchi Tomb Raider II Starring Lara Croft

Per saltare il livello dovrete equipaggiare Lara con il candelotto, poi eseguite la stessa sequenza del primo gioco, ovvero un passo avanti, uno indietro, tre rotazioni e infine un salto in avanti.

Per sbloccare tutte le armi con munizioni al massimo dovrete anche in questo caso equipaggiare il candelotto per fare luce e poi far eseguire a Lara queste mosse: un passo avanti, uno indietro, tre rotazioni e infine un salto indietro.

Trucchi Tomb Raider III Adventures of Lara Croft

Saltare il livello

Durante un qualsiasi punto del livello premete rapidamente in sequenza i tasti L2, R2, L2, L2, R2, L2, R2, L2, R2, L2, R2, L2, L2, R2, L2, R2, R2, R2, R2, L2 (o equivalenti sul controller).

Tutte le armi e proiettili infiniti

Per sbloccare tutte le armi con proiettili illimitati premete durante il gioco la sequenza L2, R2, R2, L2, L2, L2, L2, R2, L2, R2, R2, L2, R2, R2, R2, L2, L2, R2, L2, L2, R2 (o equivalenti sul controller).

Salute al massimo

Per rigenerare la salute premete velocemente in sequenza i pulsanti R2, R2, L2, R2, L2, L2, L2, L2, L2, R2, L2, L2, L2, R2, L2, L2, L2, L2, L2 (o equivalenti sul controller).

Usare i trucchi blocca i trofei e gli obiettivi?

Sì, attivando i trucchi elencati qui sopra non potrete sbloccare nessun trofeo o obiettivo per Tomb Raider Remastered 1-3 Starring Lara Croft, dunque usateli a vostra discrezione.