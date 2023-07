Trucco per convertire Xbox Live Gold in Game Pass Ultimate: ora si risparmia meno

Probabilmente siete già a conoscenza di un trucchetto molto comune tra i possessori di Xbox, che permetteva di trasformare fino a tre anni di abbonamento a Xbox Live Gold in Xbox Game Pass Ultimate con un solo euro. Sappiate però che Microsoft ha deciso di limitare tale pratica con le ultime modifiche al costo degli abbonamenti.

Come segnalato dagli attentissimi utenti di ResetEra, il colosso di Redmond non si è limitato ad aumentare il costo di Xbox Game Pass, ma ha anche ritoccato il sistema di conversione. Sebbene tale meccanismo permetta ancora di rispiarmiare a chi decide di metterlo in pratica, non vi è più la possibilità di effettuare la conversione ad un prezzo pressoché nullo.

Se prima il passaggio era 1:1, ora è di 3:2. In sostanza, un mese di Xbox Live Gold non verrà trasformato in un mese di Game Pass Ultimate, ma in 20 giorni. Chi dovesse quindi procedere con la conversione dei classici tre anni di Live Gold, si ritroverà 'solo' con due anni di Game Pass in versione Ultimate.

Insomma, è possibile ancora risparmiare in questo modo, ma non più come una volta. Va inoltre precisato che possono approfittare di questo trucco solo gli utenti il cui account non è mai stato abbonato a Xbox Game Pass.

