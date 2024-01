Truffa PS5: condannato a 10 anni di carcere il titolare del sito Euromediashop

Antenna Sud riporta la notizia della condanna di Christian Ciciriello, fondatore di Euromediashop, il sito nato nell'autunno 2020 e che prometteva di acquistare PlayStation 5 e altri dispositivi elettronici di grido ad un prezzo conveniente, con disponibilità immediata e consegna garantita prima di Natale.

La storia è nota, dopo aver ricevuto centinaia di ordini e incassato circa 800.000 euro, Ciciriello si costituisce ai Carabinieri di Brindisi, affermando però di non avere più il denaro, interamente sperperato al gioco.

La scorsa primavera il Tribunale di Brindisi ha condannato Ciciriello a quattro anni, due mesi e venti giorni di reclusione, arriva adesso una nuova sentenza poiché a causa di altri reati la pena è aumentata.

Christian Ciciriello si trova in carcere dalla scorsa primavera per reati non connessi alla vendita di PS5 o altri prodotti tramite Euromediashop, in queste ore il Tribunale di Brindisi ha stabilito che l'imputato dovrà scontare un totale di dieci anni e otto mesi di prigione, oltre a dover pagare una sanzione di poco inferiore a 11.000 euro.

Come ricorderete, tra il 2020 e il 2021 trovare una PS5 era impresa ardua e scalper e bagarini hanno rivenduto la console a prezzi anche raddoppiati rispetto al listino, una situazione, quella delle scorse scorte, che Sony ha risolto solamente nel 2023.