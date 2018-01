Trump ha affermato di aver venduto alla Norvegia un jet presente in COD: Advanded Warfare

Durante una conferenza stampa svoltasi un paio di giorni fa, l'attuale presidente degli Stati Uniti d'Americaha annunciato la consegna di alcuni aerei da cacciaalla Norvegia, mandando momentaneamente in confusione il primo ministro dello stato nordeuropeo,

Questo perché, a differenza dell'F-35, il jet F-52 in realtà non esiste, e può essere pilotato esclusivamente in Call of Duty: Advanced Warfare. L'aereo di finzione appare nella tredicesima missione del gioco, Throttle, durante la quale l'esercito americano lancia un'offensiva alla città di New Baghdad. In ogni caso, il riferimento videoludico è stato del tutto casuale e non voluto da Trump. Come potete leggere nella dichiarazione riportata di seguito, il Presidente ha fatto confusione con il numero totale degli aerei in consegna, che è appunto 52: "A novembre abbiamo dato il via alle consegne dei primi jet da combattimento F-52 e F-35. Ne abbiamo in totale 52, e alcuni di essi sono stati consegnati in anticipo sulla tabella di marcia".

La Casa Bianca non ha ancora commentato in via ufficiale l'accaduto. Call of Duty: Advanced Warfare è stato lanciato nel 2014 su PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox One, Xbox 360 e PC. Il titolo venne sviluppato da Sledgehammer Games, responsabili dell'ultimo capitolo della serie lanciato nel novembre dello scorso anno, Call of Duty: WWII.