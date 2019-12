Trunks protagonista del video gameplay di Dragon Ball Z Kakarot in arrivo dal Jump Festa

Manca meno di un mese all'uscita di Dragon Ball Z Kakarot, nuovo action RPG che ci permetterà di rivivere l'intera serie Z dell'anime partorito da Akira Toriyama. Se proprio non riuscite a resistere nell'attesa, quest'oggi abbiamo qualcosa che potrebbe fare al caso vostro.

Direttamente dal Jump Festa 2020, convention annuale di Weekly Shonen Jump in corso di svolgimento in quel di Tokyo, arriva un nuovo e lungo video di gameplay interamente incentrato su Trunks del futuro. Il filmato si apre con una sequenza filmata e il successivo combattimento che ha per antagonisti Mecha-Freezer e suo padre Re Cold (dai primi episodi della Saga degli Androidi), e prosegue con una fase esplorativa in una landa ghiacciata, dove il potente Saiyan si dedica ad attività come la pesca e a diversi incarichi secondari. Lo trovate in apertura di notizia, buona visione!

Dragon Ball Z Kakarot verrà pubblicato su PlayStation 4, Xbox One e PC il 17 gennaio 2020. In vista dell'atteso lancio, Bandai Namco ha imbastito una campagna marketing fortemente incentrata sulla nostalgia e indirizzata a un'intera generazione di videogiocatori cresciuta a pane e Dragon Ball. Oltre ad un emozionane spot in live-action, ha anche diffuso il filmato iniziato di Dragon Ball Z Kakarot ispirato all'opening originale dell'anime con la sigla Cha-La Head-Cha-La. Noi di Everyeye, che siamo degli inguaribili nostalgici, abbiamo realizzato una versione alternativa del filmato con What's My Destiny Dragon Ball, celebre sigla italiana cantata da Giorgio Vanni.