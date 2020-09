Tsubasa+: il gioco AR arriva in autunno su iOS e Android, ecco il video

I vertici di Shueisha annunciano che Tsubasa+, il gioco free to play che trasporta la licenza ufficiale della serie di Captain Tsubasa in una dimensione in Realtà Aumentata, arriverà in autunno su iOS e Android.

Presentato al Saudi Anime Expo 2019, il nuovo progetto di Miraire Inc. è perciò pronto a debuttare in Occidente e nei mercati asiatici di riferimento, il tutto con la formula freemium dei titoli gratuiti che si appoggiano a un sistema di microtransazioni.

Il gioco AR di Captain Tsubasa darà così modo agli appassionati di cimentarsi in una serie di sfide contro i personaggi provenienti dall'iconca serie anime e persino di tanti calciatori su licenza ufficiale della FIFPRO. Le attività da svolgere saranno molteplici e spazieranno dalle battaglie uno contro uno alle partite multiplayer, con tornei ed eventi speciali che saranno presentati in un secondo momento e che, una volta partiti, daranno accesso a diversi premi e a delle ricompense per la personalizzazione del proprio alter-ego.

Il sistema di gioco si baserà sul tempismo nell'esecuzione delle mosse e sulla capacità dell'utente di determinare la giusta sequenza di tecniche da attuare per superare l'avversario di turno. Il tutto, immerso in un contesto interattivo che fonderà gli scenari ripresi in tempo reale dalla telecamera ad ambientazioni digitalizzate con protagonisti campioni come Tsubasa Ozora, Kojiro Hyuga e Genzo Wakabayashi. Nell'attesa di ricevere al più presto dei nuovi dettagli sui contenuti, sul gameplay e sulla data d'uscita di Tsubasa+ per sistemi mobile iOS e Android, vi riproponiamo la nostra recensione di Captain Tsubasa Rise of New Champions.